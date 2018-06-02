Запуск ракети Falcon Heavy від SpaceX, - ОНЛАЙН
Falcon Heavy – найпотужніша ракета, яку запустять в космос за останні 45 років. До цього запуску у ЅрасеХ готувались сім років.
Висота ракети – 70 метрів, діаметр – 3,7 м, ширина в розгінному блоці – понад 12 м, маса – 1420 тонн.
У вантажному відсіку Falcon Heavy буде відправлено особистий автомобіль Ілона Маска – червоний Tesla Roadster, всередині на повторі буде грати пісня David Bowie – Space Oddity.
Цю ракету надалі планують використовувати для запуску туристів навколо місячної орбіти.
У разі, якщо запуск пройде вдало, два прискорювача планують посадити на мисі Канаверал, а центральний - приземлити на плавучу платформу в Атлантичному океані.
Як відомо, 8 січня американська космічна компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним апаратом Zuma, чиє призначення тримається в секреті. Наступного дня стратегічне командування США заявило, що не фіксує на заданій навколоземній орбіті новий військовий супутник, який запустили напередодні.
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