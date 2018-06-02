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Запуск ракети Falcon Heavy від SpaceX, - ОНЛАЙН

Сьогодні відбудеться історичний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy, який через сім років підготовки проведе компанія Ілона Маска SpaceX
Тестовий запуск Falcon Heavy очікується у проміжку між 21:20 та 23:30 за київським часом зі стартового комплексу на мисі Канаверал у штаті Флорида (США).
Запуск ракети Falcon Heavy від SpaceX, - ОНЛАЙН Фото: falcon heavy

Falcon Heavy – найпотужніша ракета, яку запустять в космос за останні 45 років. До цього запуску у ЅрасеХ готувались сім років.

Висота ракети – 70 метрів, діаметр – 3,7 м, ширина в розгінному блоці – понад 12 м, маса – 1420 тонн.

У вантажному відсіку Falcon Heavy буде відправлено особистий автомобіль Ілона Маска – червоний Tesla Roadster, всередині на повторі буде грати пісня David Bowie – Space Oddity.

Цю ракету надалі планують використовувати для запуску туристів навколо місячної орбіти.

У разі, якщо запуск пройде вдало, два прискорювача планують посадити на мисі Канаверал, а центральний - приземлити на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Як відомо, 8 січня американська космічна компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним апаратом Zuma, чиє призначення тримається в секреті. Наступного дня стратегічне командування США заявило, що не фіксує на заданій навколоземній орбіті новий військовий супутник, який запустили напередодні.


 

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06 02 2018 21:54
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