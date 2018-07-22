ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИSpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з комунікаційним супутником.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX запустила Falcon 9 з комунікаційним супутником, - ВІДЕО
Ракета має вивести на орбіту канадський комунікаційний супутник Telstar 19 Vantage
Фото: twitter.com/SpaceX
Ракета має вивести на орбіту канадський комунікаційний супутник Telstar 19 Vantage, призначений для передачі широкосмугового сигналу у Північній і Південній Америці, повідомляє "Укрінформ".
Супутник також забезпечуватиме доступ до інтернету через Wi-Fi авіапасажирам, які подорожують над північною частиною Атлантичного океану.
Також, ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту космічний телескоп TESS, призначений для пошуку планет біля інших зірок.
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