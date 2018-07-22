SpaceX запустила Falcon 9 з комунікаційним супутником, - ВІДЕО

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з комунікаційним супутником.

Ракета має вивести на орбіту канадський комунікаційний супутник Telstar 19 Vantage, призначений для передачі широкосмугового сигналу у Північній і Південній Америці, повідомляє "Укрінформ".

Супутник також забезпечуватиме доступ до інтернету через Wi-Fi авіапасажирам, які подорожують над північною частиною Атлантичного океану.