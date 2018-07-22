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SpaceX запустила Falcon 9 з комунікаційним супутником, - ВІДЕО

Ракета має вивести на орбіту канадський комунікаційний супутник Telstar 19 Vantage
SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з комунікаційним супутником.
SpaceX запустила Falcon 9 з комунікаційним супутником, - ВІДЕО Фото: twitter.com/SpaceX

Ракета має вивести на орбіту канадський комунікаційний супутник Telstar 19 Vantage, призначений для передачі широкосмугового сигналу у Північній і Південній Америці, повідомляє "Укрінформ".

Супутник також забезпечуватиме доступ до інтернету через Wi-Fi авіапасажирам, які подорожують над північною частиною Атлантичного океану.

Також, ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту космічний телескоп TESS, призначений для пошуку планет біля інших зірок.

 
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22 07 2018 17:25
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