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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX запустила на орбіту телескоп для пошуку екзопланет

Супутник шукатиме потенційно придатні до життя планети
Ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту космічний телескоп TESS, призначений для пошуку планет біля інших зірок.
SpaceX запустила на орбіту телескоп для пошуку екзопланет Фото: NASA

За допомогою цього телескопа, розробленого Массачусетським технологічним інститутом і NASA, вчені розраховують знайти кілька тисяч кандидатів в екзопланети, з яких близько 300 можуть виявитися землеподібними, - зазначає видання N+1.

Одним із головних джерел даних про планети за межами Сонячної системи в минулі роки став космічний телескоп "Кеплер". Він відкрив кілька тисяч кандидатів в екзопланети, з яких понад 2,5 тисячі були підтверджені. Але через кілька місяців пальне на борту апарата закінчиться - і він не зможе виконувати свою наукову програму.

TESS розглядається вченими як часткова заміна "Кеплеру" для пошуку екзопланет.

Ракета Falcon 9 з апаратом TESS стартувала 19 квітня о 01:51 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал.

На початку 2019 року Європейське космічне агентство планує запустити телескоп CHEOPS, який також призначений для вивчення екзопланет.

Нагадаємо, що в березні SpaceX запустила найпотужнішу ракету у світі з власним автомобілем Tesla на борту. Ракета-носій Falcon Heavy стартувала з мису Канаверал о 22:40 за Києвом.

 

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19 04 2018 09:35
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