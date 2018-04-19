SpaceX запустила на орбіту телескоп для пошуку екзопланет

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту космічний телескоп TESS, призначений для пошуку планет біля інших зірок.

За допомогою цього телескопа, розробленого Массачусетським технологічним інститутом і NASA, вчені розраховують знайти кілька тисяч кандидатів в екзопланети, з яких близько 300 можуть виявитися землеподібними, - зазначає видання N+1.

Одним із головних джерел даних про планети за межами Сонячної системи в минулі роки став космічний телескоп "Кеплер". Він відкрив кілька тисяч кандидатів в екзопланети, з яких понад 2,5 тисячі були підтверджені. Але через кілька місяців пальне на борту апарата закінчиться - і він не зможе виконувати свою наукову програму.

TESS розглядається вченими як часткова заміна "Кеплеру" для пошуку екзопланет.

Ракета Falcon 9 з апаратом TESS стартувала 19 квітня о 01:51 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал.

На початку 2019 року Європейське космічне агентство планує запустити телескоп CHEOPS, який також призначений для вивчення екзопланет.