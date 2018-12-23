НОВИНИКомпанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із супутником системи GPS третього покоління ВПС США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX запустила ракету-носій із супутником GPS
За рік компанія здійснила 21 космічну місію
Фото: twitter.com/SpaceX
Запуск повинен був відбутися 18 грудня. За сім хвилин його відклали через позаштатні покази датчиків першого ступеня. Потім пуск скасовували ще тричі через негоду на мисі Канаверал, йдеться на сайті компанії.
Це останній, 21-й пуск SpaceX в 2018 році. Компанія побила рекорд, поставлений роком раніше, коли здійснила 18 космічних місій.
Супутник GPS III стане першим в орбітальному угрупованню з 32 апаратів глобального позиціонування нового покоління. Вони поступово замінять застарілі супутники, що забезпечують сигнал GPS.
Нагадаємо, SpaceX обрала туриста для польоту до Місяця 14 вересня але тоді його ім'я не назвали.
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23 12 2018 17:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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