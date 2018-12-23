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SpaceX запустила ракету-носій із супутником GPS

За рік компанія здійснила 21 космічну місію
Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із супутником системи GPS третього покоління ВПС США.
SpaceX запустила ракету-носій із супутником GPS Фото: twitter.com/SpaceX

Запуск повинен був відбутися 18 грудня. За сім хвилин його відклали через позаштатні покази датчиків першого ступеня. Потім пуск скасовували ще тричі через негоду на мисі Канаверал, йдеться на сайті компанії.

Це останній, 21-й пуск SpaceX в 2018 році. Компанія побила рекорд, поставлений роком раніше, коли здійснила 18 космічних місій.

Супутник GPS III стане першим в орбітальному угрупованню з 32 апаратів глобального позиціонування нового покоління. Вони поступово замінять застарілі супутники, що забезпечують сигнал GPS.

Нагадаємо, SpaceX обрала туриста для польоту до Місяця 14 вересня  але тоді його ім'я не назвали.

 

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23 12 2018 17:52
ТЕГИ: SpaceX, США, ракети
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