SpaceX запустила ракету-носій із супутником GPS

За рік компанія здійснила 21 космічну місію

Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із супутником системи GPS третього покоління ВПС США.

Запуск повинен був відбутися 18 грудня. За сім хвилин його відклали через позаштатні покази датчиків першого ступеня. Потім пуск скасовували ще тричі через негоду на мисі Канаверал, йдеться на сайті компанії.

Це останній, 21-й пуск SpaceX в 2018 році. Компанія побила рекорд, поставлений роком раніше, коли здійснила 18 космічних місій.

Супутник GPS III стане першим в орбітальному угрупованню з 32 апаратів глобального позиціонування нового покоління. Вони поступово замінять застарілі супутники, що забезпечують сигнал GPS.