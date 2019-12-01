Американська компанія Ілона Маска SpaceX звільнить 10% своїх працівників, бо хоче бути компактнішою. Нині в компанії працює близько 6 тисяч людей.

"Щоб продовжити постачання для наших клієнтів і досягти успіху в розробці міжпланетних космічних апаратів і глобального космічного інтернету, SpaceX повинна стати більш компактною компанією", - зазначив її президент Гвінн Шотвелл у розісланих від компанії листах, інформує Reuters.

Він також назвав це дуже важким, але необхідним рішенням.

Компанія SpaceX також запропонує звільненим працівникам компенсації в розмірі восьмитижневої оплати, допоможе скласти резюми та знайти роботу.