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SpaceX звільнить 10% своїх працівників

Компанія запропонує звільненим працівникам компенсації в розмірі восьмитижневої оплати
Американська компанія Ілона Маска SpaceX звільнить 10% своїх працівників, бо хоче бути компактнішою. Нині в компанії працює близько 6 тисяч людей.
SpaceX звільнить 10% своїх працівників Фото: АFР

"Щоб продовжити постачання для наших клієнтів і досягти успіху в розробці міжпланетних космічних апаратів і глобального космічного інтернету, SpaceX повинна стати більш компактною компанією", - зазначив її президент Гвінн Шотвелл у розісланих від компанії листах, інформує Reuters.

Він також назвав це дуже важким, але необхідним рішенням.

Компанія SpaceX також запропонує звільненим працівникам компенсації в розмірі восьмитижневої оплати, допоможе скласти резюми та знайти роботу.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що вже наступного року мають відбутися випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.

 

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12 01 2019 12:57
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