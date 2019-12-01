НОВИНИАмериканська компанія Ілона Маска SpaceX звільнить 10% своїх працівників, бо хоче бути компактнішою. Нині в компанії працює близько 6 тисяч людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX звільнить 10% своїх працівників
Компанія запропонує звільненим працівникам компенсації в розмірі восьмитижневої оплати
Фото: АFР
"Щоб продовжити постачання для наших клієнтів і досягти успіху в розробці міжпланетних космічних апаратів і глобального космічного інтернету, SpaceX повинна стати більш компактною компанією", - зазначив її президент Гвінн Шотвелл у розісланих від компанії листах, інформує Reuters.
Він також назвав це дуже важким, але необхідним рішенням.
Компанія SpaceX також запропонує звільненим працівникам компенсації в розмірі восьмитижневої оплати, допоможе скласти резюми та знайти роботу.
Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що вже наступного року мають відбутися випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.
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12 01 2019 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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