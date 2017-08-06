Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Спалах холери в Ємені: заражені вже більше 100 тис осіб

Спалах холери в Ємені почався 27 квітня
Число підозрюваних випадків зараження холерою в Ємені зросла до 101820 осіб, зареєстровано 789 смертей.
Спалах холери в Ємені: заражені вже більше 100 тис осіб Фото: blogs.unicef.org.uk

"На сьогоднішній день 101820 підозрюваних випадків холери і 789 смертей зареєстровано в 19 мухафазах (області в Ємені - ред.)", - сказав представник ВООЗ Тарік Джасаревіч, інформує Reuters.

Як відомо, спалах холери в Ємені почався 27 квітня.

В результаті безперервного конфлікту в Ємені, за даними ООН, тільки за останні два роки загинуло понад 8000 чоловік, близько 45 тис. поранені. Гуманітарної допомоги потребують близько 19 млн жителів країни, інфраструктура якої практично зруйнована.

Нагадаємо, за даними "Червоного хреста", станом на 14 травня в країні від холери померло 115 людей. Кількість заражених становить від 2700 до 8500 осіб.

Окрім того, у столиці Ємену Сані оголосили надзвичайний стан через спалах холери. Кількість заражених становить від 2,7 тисяч до 8,5 тисяч осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 06 2017 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.