Спалах холери в Ємені: заражені вже більше 100 тис осіб
"На сьогоднішній день 101820 підозрюваних випадків холери і 789 смертей зареєстровано в 19 мухафазах (області в Ємені - ред.)", - сказав представник ВООЗ Тарік Джасаревіч, інформує Reuters.
Як відомо, спалах холери в Ємені почався 27 квітня.
В результаті безперервного конфлікту в Ємені, за даними ООН, тільки за останні два роки загинуло понад 8000 чоловік, близько 45 тис. поранені. Гуманітарної допомоги потребують близько 19 млн жителів країни, інфраструктура якої практично зруйнована.
Нагадаємо, за даними "Червоного хреста", станом на 14 травня в країні від холери померло 115 людей. Кількість заражених становить від 2700 до 8500 осіб.
Окрім того, у столиці Ємену Сані оголосили надзвичайний стан через спалах холери. Кількість заражених становить від 2,7 тисяч до 8,5 тисяч осіб.
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