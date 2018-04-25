Спалах кору: минулого тижня захворіли більше тисячі людей

У МОЗ заявили про групові спалахи захворюваності у Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській і Київській областях

Протягом минулого тижня в Україні різко зросла захворюваність на кір, захворіли 1070 осіб: 507 дорослих і 563 дитини.

"Це найбільша кількість нових випадків захворювання, зафіксованих за тиждень, з початку спалаху кору", – повідомляється на сайті МОЗ.

Стрімке зростання захворюваності пов'язане з груповими спалахами у Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській областях, а також зі зростанням кількості дорослих, хворих на кір.

Оперативний штаб МОЗ з реагування на ситуацію прийняв рішення про розширення заходів посиленої імунізації на всі групи дітей у віці до 18 років. Раніше заходи з посиленої імунізації діяли на дітей до 9 років.

Крім того, у міністерстві вивчають можливість імунізації дорослих за епідпоказниками з використанням вакцини, закупленої за кошти держбюджету.

У міністерстві додали, що в цілому з початку поточного року на кір в Україні захворіли 11,7 тис. осіб: 4,564 тис. дорослих і 7,157 тис. дітей. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли вісім осіб, шість з них – діти.

Як зазначають у МОЗ, зараз усі області забезпечені вакцинами – там є 255 тис. доз вакцини. Минулого тижня в Україну було поставлена друга з початку року партія імунобіологічних препаратів – 800 тис. доз.

Нагадаємо, за перші три місяці 2018 року в Україні на кір захворіли майже 10 тисяч осіб, зареєстровано вісім випадків смерті.

Кір є вкрай заразною важкою хворобою вірусного походження. Вірус кору зазвичай передається через прямий контакт, а також через повітря, інфікує слизову оболонку, а потім поширюється по організму.

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури, яке настає приблизно через 10-12 днів після впливу вірусу і триває від 4 до 7 днів. На цій початковій стадії можуть з'являтися нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. Через кілька днів з'являється висип, зазвичай на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через 3 дні висип поширюється по тілу і в підсумку з'являється на руках і ногах, тримається 5-6 днів і потім зникає.

Більшість смертельних випадків кору відбувається через ускладнення, пов'язані з цією хворобою. Найчастіше ускладнення розвиваються в дітей віком до п'яти років або в дорослих людей старших за 20 років. Найсерйозніші ускладнення включають сліпоту, енцефаліт (інфекцію, що призводить до набряку головного мозку), важку діарею і пов'язану з нею дегідратацію, вушні інфекції і важкі інфекції дихальних шляхів, такі як пневмонія.