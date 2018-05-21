Спалах кору на Закарпатті: в селі Чорна Тиса зафіксували 99 випадків хвороби у дітей

На кір хворі 75 школярів, один учень перебуває в інфекційному відділенні

У Закарпатській області кількість хворих на кір учнів загальноосвітньої школи села Чорна Тиса Рахівського району зросла до 75.

Як повідомляє Департамент охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації, станом на 21 травня 2018 року загальна кількість хворих школярів становить 75 осіб.

"У всіх захворілих зареєстровані легкі та середні форми захворювання. Один учень перебуває в інфекційному відділені Рахівської РЛ. За оперативними даними по с. Чорна Тиса з початку 2018 року станом на 21.05.2018 зареєстровано 99 випадків кору, в т.ч. 99 у дітей до 17 років. По Рахівському району за аналогічний період зареєстровано 198 випадків захворювання, в т.ч. 181 серед дітей. Медико-профілактичні заходи тривають", – зазначили в департаменті.

Нагадаємо, за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 19-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.