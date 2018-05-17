Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Спалах кору на Закарпатті: захворіли 49 учнів однієї школи

Від початку цього року у селі Чорна Тиса захворіли на кір 57 дітей
На Закарпатті зареєстрували новий спалах кору: захворіли 49 учнів школи в селі Чорна Тиса Рахівського району.
Спалах кору на Закарпатті: захворіли 49 учнів однієї школи Фото: news.ternopil.ua

"За формою перебігу переважають легкі й середні форми захворювання. Двоє хворих учнів госпіталізовані до інфекційного відділення Рахівської районної лікарні. Питання стану епідемічної ситуації з кору заплановано розглянути на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Рахівській райдержадміністрації", – повідомила "Радіо Свобода" Вікторія Тимчик, завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України.

Як повідомляють у Департаменті охорони здоров’я Закарпатської ОДА, із 36 дітей, в яких кір діагностували станом на 15 травня, четверо не були вакциновані. Хворіти діти почали з кінця минулого тижня. Переважно це учні 2-их та 6-их класів.

Нагадаємо, що за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 19-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2018 13:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чоловік у білому костюмі

Чоловік у білому костюмі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.