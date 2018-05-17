Спалах кору на Закарпатті: захворіли 49 учнів однієї школи
"За формою перебігу переважають легкі й середні форми захворювання. Двоє хворих учнів госпіталізовані до інфекційного відділення Рахівської районної лікарні. Питання стану епідемічної ситуації з кору заплановано розглянути на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Рахівській райдержадміністрації", – повідомила "Радіо Свобода" Вікторія Тимчик, завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України.
Як повідомляють у Департаменті охорони здоров’я Закарпатської ОДА, із 36 дітей, в яких кір діагностували станом на 15 травня, четверо не були вакциновані. Хворіти діти почали з кінця минулого тижня. Переважно це учні 2-их та 6-их класів.
Нагадаємо, що за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 19-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.
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