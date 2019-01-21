Спалах кору у селі на Одещині: дітям не робили вакцинацію з релігійних міркувань

У селі Шевченкове Одеської області, медики діагностували кір вже у 48 дітей

Батьки відмовлялися робити їм щеплення з релігійних переконань.

"13.00 - підтверджений діагноз вже по 48 хворим. Всі хворі діти з числа відмовників від вакцинації", - повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко у Facebook, інформує "Еспресо".

За його словами спалах кору стався внаслідок безвідповідальності батьків, які ігнорували численні попередження і заклики медпрацівників до вакцинації.

У міського голови запитали чому не зробили своєчасно щеплення дітям, повідомляє "Укрінформ".

"Спалах кору - наслідок безвідповідальності батьків, які злісно ігнорували численні попередження і заклики медпрацівників щодо вакцинації дітей. У селі Шевченкове є три великі релігійні громади, і поки що віряни громад християн-п'ятдесятників та інших навідріз відмовляються від щеплень своїм дітям, мотивуючи свою позицію релігійними переконаннями", - сказав він.

Староста села Шевченкове, депутати ОТГ і правоохоронці також зверталися до пресвітерів громад, намагаючись вплинути на позиції безвідповідальних батьків, але поки що це не дало позитивних результатів, додав Бойченко.

"З огляду на це, скликано екстрене засідання виконкому міськради, на якому ухвалено рішення - призупинити функціонування школи і дошкільного закладу в селі Шевченкове, а також запровадити карантинні заходи в цьому населеному пункті", - зазначив Бойченко.

Тим часом двох із 48 малолітніх пацієнтів, яких раніше госпіталізували і в яких діагностовано стан середньої тяжкості захворювання на кір, доставлено на лікування до Одеської обласної лікарні.

Нагадаємо, у селі Шевченкове на Одещині з 21 січня запроваджують карантин у школах та дитячих садках через спалах кору.