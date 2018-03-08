Спалах кишкової інфекції в селі на Київщині: від шаурми постраждали 18 людей

У селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області 18 людей отруїлися шаурмою.

За оперативним повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області з 1 серпня зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов'язаний із вживанням шаурми. Станом на 3 серпня внаслідок цього спалаху постраждали 18 осіб, зокрема 2 дитини.

"При зборі епіданамнезу встановлено, що всі хворі пов'язують захворювання з вживанням шаурми, яка була придбана в торгівельному павільйоні "Kabanos" з виготовлення та реалізації шаурми та інших страв швидкого приготування, який розташований на території ЖК "Львівський маєток" с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинському району Київської області", – повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Фахівці Києво-Святошинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області сумісно з ДУ "Київський обласний лабораторний центр МОЗ України" розпочали санітарно-епідеміологічне розслідування.

1 серпня провести обстеження не вдалося, бо двері павільйону були зачинені. Працівник, який представився адміністратором торгівельних точок, до числа яких входить і даний павільйон, відмовився надавати інформацію про суб'єкт господарювання та реєстрацію його потужності.

"За фактом недопущення до проведення обстеження було здійснений виклик до Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області. Фахівці Києво-Святошинського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області 2 серпня продовжують розслідування випадків спалаху гострої кишкової інфекції в с. Софіївська Борщагівка. Для отримання необхідної інформації щодо суб'єкта господарювання та організації відбору зразків продуктів харчування, змивів, води було залучено працівників поліції. За результатами проведеного обстеження на об'єкті виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, а саме", – зазначають у Держпродспоживслужбі.

Зокрема, були відсутні дані про реєстрацію потужності зазначеного суб'єкта господарювання та документи щодо якості та безпечності харчових продуктів, що використовуються для приготуванні страв; порушувався температурний режим, терміни зберігання харчових продуктів та товарне сусідство при зберіганні харчових продуктів; була відсутня інформація щодо технологічного процесу виготовлення харчових продуктів швидкого приготування; не дотримувалися санітарно-гігієнічний режим (незадовільний санітарний стан технологічного, холодильного обладнання, кухонного інвентаря та робочих поверхонь); не було створено умови для приготування продуктів харчування, миття та обробки технологічного, холодильного обладнання, робочих поверхонь кухонного інвентаря, дотримання правил особистої гігієни; була відсутня інформація щодо результатів проходження медичного огляду персоналом; павільйон був захаращений сторонніми речами тощо.

"За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області направлено подання до Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області та Києво-Святошинської місцевої прокуратури щодо вжиття заходів реагування та порушення кримінального провадження. Проведення протиепідемічних заходів триває. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області", – заявили у службі.

Нагадаємо, в Києві щонайменше 83 людини постраждали від отруєння вуличною їжею. У всі торгові точки небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання.