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Спалах сальмонельозу: у Луцьку на поминальному обіді отруїлися п'ятеро людей

Серед потерпілих троє дорослих і двоє дітей
У Луцьку після поминального обіду троє дорослих і двоє дітей потрапили до лікарні із сальмонельозом.
Спалах сальмонельозу: у Луцьку на поминальному обіді отруїлися п Фото: gettyimages.com

"29 серпня за результатами лабораторних досліджень підтверджено діагноз - сальмонельоз у 5 осіб, з них двоє дітей (2001 і 2008 р.н.), яких з 19 по 21 серпня було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні після вживання продуктів харчування на поминальному обіді в кафе "Фора" м. Луцьк", – повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Наголошується, що в осередку захворювання фахівці Держпродспоживслужби вживають комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Нагадаємо, що в Києві щонайменше 83 людини постраждали від отруєння вуличною їжею. У всі торгові вуличні заклади небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання. У зв'язку з масовим отруєнням та для попередження випадків захворювання гострою кишковою інфекцією в Києві тривають перевірки місць продажу вуличної їжі.

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30 08 2018 11:16
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