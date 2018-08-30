Спалах сальмонельозу: у Луцьку на поминальному обіді отруїлися п'ятеро людей
"29 серпня за результатами лабораторних досліджень підтверджено діагноз - сальмонельоз у 5 осіб, з них двоє дітей (2001 і 2008 р.н.), яких з 19 по 21 серпня було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні після вживання продуктів харчування на поминальному обіді в кафе "Фора" м. Луцьк", – повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Наголошується, що в осередку захворювання фахівці Держпродспоживслужби вживають комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
Нагадаємо, що в Києві щонайменше 83 людини постраждали від отруєння вуличною їжею. У всі торгові вуличні заклади небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання. У зв'язку з масовим отруєнням та для попередження випадків захворювання гострою кишковою інфекцією в Києві тривають перевірки місць продажу вуличної їжі.
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