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Спалах вірусу Ебола в Конго: понад 20 людей померли

Влада оголосила про початок кампанії вакцинації
Через новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго померло вже 26 осіб.
Спалах вірусу Ебола в Конго: понад 20 людей померли Фото: gettyimages.com

Про це в ніч на неділю, 20 травня, повідомили в міністерстві охорони здоров'я африканської країни, інформує DW.

Також у відомстві поінформували про виявлення ще чотирьох нових підтверджених випадків небезпечного захворювання в розташованому на північному заході країни місті Ібоко.

Таким чином, загальна кількість підтверджених інфікованих досягла 21.

Крім того, ще у 21 випадку є досить висока ймовірність вірусу і ще чотири випадки – під питанням.

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Чотири випадки захворювання виявлено в місті-мільйоннику Мбандака. З огляду на розвинену інфраструктуру та річку, що протікає містом, є висока загроза швидкого поширення захворювання в інші регіони, застерігають у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Тим часом влада оголосила про початок кампанії вакцинації проти небезпечного захворювання. Кампанія має розпочатися 21 травня. Напередодні до міста Мбандака доставили 4000 доз вакцини.

Це вже дев'ятий спалах лихоманки Ебола в ДР Конго. Останній був зафіксований торік. Два роки тому в Західній Африці завершився найгірший спалах цієї хвороби відтоді, як вірус було виявлено в 1970-х роках. Упродовж 2014-2015 років у таких країнах, як Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія, від вірусу Ебола загинуло понад 11,3 тис. осіб, ще 28,6 тис. були інфіковані.

Нагадаємо, в січні 2016 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про закінчення епідемії лихоманки Ебола у Ліберії та в усій Західній Африці.

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20 05 2018 22:29
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