CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ турецькій провінції Анталія зареєстровано новий температурний рекорд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спека в Туреччині побила 90-річний рекорд
Останній раз таку температуру фіксували 88 років тому
Фото: EPA/UPG
Температура там досягла 45,4 градусів за Цельсієм, повідомляє Anadolu.
За даними спостережень Центру регіонального прогнозування і попереджень Анталії, це абсолютний рекорд за останні 88 років. Востаннє в Анталії стовпчики термометра піднімалися вище за 45 градусів 1929 року.
Попереднім рекордом температури останніх десятиліть в Анталії вважалася температура 45 градусів, яка була зафіксована 12 липня 2000 року.
Синоптики зазначають, що температура на півдні Туреччини на 10-12 градусів вища від середньої норми.
Нагадаємо, в суботу, 1 липня, у столиці Болгарії п'ятеро людей загинули внаслідок аномальної спеки.
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02 07 2017 23:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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