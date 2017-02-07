Спека в Туреччині побила 90-річний рекорд

Останній раз таку температуру фіксували 88 років тому

У турецькій провінції Анталія зареєстровано новий температурний рекорд.

Температура там досягла 45,4 градусів за Цельсієм, повідомляє Anadolu.

За даними спостережень Центру регіонального прогнозування і попереджень Анталії, це абсолютний рекорд за останні 88 років. Востаннє в Анталії стовпчики термометра піднімалися вище за 45 градусів 1929 року.

Попереднім рекордом температури останніх десятиліть в Анталії вважалася температура 45 градусів, яка була зафіксована 12 липня 2000 року.

Синоптики зазначають, що температура на півдні Туреччини на 10-12 градусів вища від середньої норми.

Нагадаємо, в суботу, 1 липня, у столиці Болгарії п'ятеро людей загинули внаслідок аномальної спеки.