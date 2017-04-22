Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію через звільнення Переломи
Про це заявив після засідання Солом'янського райсуду Києва прокурор САП Роман Симків, повідомляє Укрінформ.
"Ми будемо надалі відстоювати свою позицію. Подамо апеляцію і викладемо свою думку. Тому я думаю, що найближчим часом цей процес продовжиться, тільки вже в Апеляційному суді Києва, де буде справу розглядати колегія суддів з 5 осіб. Я надіюсь, що вони належно зможуть оцінити наші докази", – сказав Симків.
Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва ухвалив в суботу рішення застосувати щодо екс-голови наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Переломи запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
Трохи раніше той самий суддя Олександр Бобровник відмовив у задоволенні клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку у вигляді тримання під вартою, ухваливши рішення застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів "Народного фронту".
Детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому 20 квітня у справі про завдання збитків ДП "СхідГЗК" на суму $ 17,28 млн. За версією слідства, він забезпечував координацію між компанією-посередником і ДП "СхідГЗК".
Перелома також відомий як фігурант іншого кримінального провадження, щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 млн. грн., розслідування якого детективи НАБУ завершили в грудні минулого року.
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