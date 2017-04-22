Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію через звільнення Переломи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляцію на рішення суду відпустити екс-голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому на поруки.

Про це заявив після засідання Солом'янського райсуду Києва прокурор САП Роман Симків, повідомляє Укрінформ.

"Ми будемо надалі відстоювати свою позицію. Подамо апеляцію і викладемо свою думку. Тому я думаю, що найближчим часом цей процес продовжиться, тільки вже в Апеляційному суді Києва, де буде справу розглядати колегія суддів з 5 осіб. Я надіюсь, що вони належно зможуть оцінити наші докази", – сказав Симків.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва ухвалив в суботу рішення застосувати щодо екс-голови наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Переломи запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Трохи раніше той самий суддя Олександр Бобровник відмовив у задоволенні клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку у вигляді тримання під вартою, ухваливши рішення застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів "Народного фронту".

Детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому 20 квітня у справі про завдання збитків ДП "СхідГЗК" на суму $ 17,28 млн. За версією слідства, він забезпечував координацію між компанією-посередником і ДП "СхідГЗК".

Перелома також відомий як фігурант іншого кримінального провадження, щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 млн. грн., розслідування якого детективи НАБУ завершили в грудні минулого року.