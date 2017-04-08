Спецохоронців Трампа переселили в трейлер з Trump Tower, - The Washington Post

Агентам Секретної служби США, що охороняє президента Дональда Трампа, довелося звільнити приміщення в хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку.

Приводом для їх виселення стали розбіжності за умовами оренди, пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Представник компанії Trump Organization Аманда Міллер у відповідь на запит WP повідомила, що переклад агентів в трейлер стане "більш економічно і логістично виправданим кроком", ніж оренда іншого офісу.

Командний пост Секретної служби розташовувався на поверх нижче президентських апартаментів. Однак в липні їм довелося перебратися в припаркований біля будівлі спеціально обладнаний трейлер. Приводом для цього стала відсутність домовленості між адміністрацією США і власником будівлі - компанією Trump Organization - за орендною ставкою, кажуть співрозмовники газети.