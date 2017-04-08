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Спецохоронців Трампа переселили в трейлер з Trump Tower, - The Washington Post

Приводом для їх виселення стали розбіжності за умовами оренди
Агентам Секретної служби США, що охороняє президента Дональда Трампа, довелося звільнити приміщення в хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку.
Спецохоронців Трампа переселили в трейлер з Trump Tower, - The Washington Post Дональд Трамп і Майк Пенс. Фото: newsweek.com

Приводом для їх виселення стали розбіжності за умовами оренди, пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Представник компанії Trump Organization Аманда Міллер у відповідь на запит WP повідомила, що переклад агентів в трейлер стане "більш економічно і логістично виправданим кроком", ніж оренда іншого офісу.

Командний пост Секретної служби розташовувався на поверх нижче президентських апартаментів. Однак в липні їм довелося перебратися в припаркований біля будівлі спеціально обладнаний трейлер. Приводом для цього стала відсутність домовленості між адміністрацією США і власником будівлі - компанією Trump Organization - за орендною ставкою, кажуть співрозмовники газети.

Після інавгурації в січні цього року Трамп не зупинявся в своїй нью-йоркській висотці. Його дружина Меланія і син Беррон жили там кілька місяців до переїзду до Вашингтона на початку червня, вказує видання.

Агенти Секретної служби США забезпечують безпеку Трампа з початку останніх президентських праймеріз, які у Республіканської партії стартували в лютому 2016 року. Згідно з інформацією на сайті спецслужби, її співробітники, зокрема, займаються охороною президента і віце-президента, членів їх сімей, колишніх глав Білого дому, основних кандидатів на посади президента і віце-президента США, а також відвідують країну глав іноземних держав та їх подружжя.

Нагадаємо, у розпорядженні американських журналістів опинилась розшифровка телефонних розмов Дональда Трампа з лідерами Мексики та Австралії, у яких президент США вдавався до погроз та ультиматумів.

 

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