Спецохоронців Трампа переселили в трейлер з Trump Tower, - The Washington Post
Приводом для їх виселення стали розбіжності за умовами оренди, пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.
Представник компанії Trump Organization Аманда Міллер у відповідь на запит WP повідомила, що переклад агентів в трейлер стане "більш економічно і логістично виправданим кроком", ніж оренда іншого офісу.
Командний пост Секретної служби розташовувався на поверх нижче президентських апартаментів. Однак в липні їм довелося перебратися в припаркований біля будівлі спеціально обладнаний трейлер. Приводом для цього стала відсутність домовленості між адміністрацією США і власником будівлі - компанією Trump Organization - за орендною ставкою, кажуть співрозмовники газети.
Після інавгурації в січні цього року Трамп не зупинявся в своїй нью-йоркській висотці. Його дружина Меланія і син Беррон жили там кілька місяців до переїзду до Вашингтона на початку червня, вказує видання.
Агенти Секретної служби США забезпечують безпеку Трампа з початку останніх президентських праймеріз, які у Республіканської партії стартували в лютому 2016 року. Згідно з інформацією на сайті спецслужби, її співробітники, зокрема, займаються охороною президента і віце-президента, членів їх сімей, колишніх глав Білого дому, основних кандидатів на посади президента і віце-президента США, а також відвідують країну глав іноземних держав та їх подружжя.
Нагадаємо, у розпорядженні американських журналістів опинилась розшифровка телефонних розмов Дональда Трампа з лідерами Мексики та Австралії, у яких президент США вдавався до погроз та ультиматумів.
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