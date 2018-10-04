Спецпенсії призначатимуть тільки військовим
Одним з результатів проведення пенсійної реформи 2017 року стала ліквідація спецпенсій і призначення пенсійних виплат за одними правилами і єдиною для всіх формулою.
"Ми говоримо про принципове скасування всіх спецпенсій. Разом з тим, є люди, які отримують вже призначені спеціальні пенсії або мають право на їх призначення згідно з перехідними положеннями закону. Для цих людей пенсії перераховувати не будуть, і з часом вони самі перейдуть на єдині правила пенсійного забезпечення", - заявив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, інформує Дзеркало тижня.
Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, у травні 2017 року переважна більшість українців вважали неприйнятним спеціальне пенсійне забезпечення чиновників вищого рангу (92,8% не підтримували це), державних службовців (84,4%), суддів (89,6%).
агадаємо, в Україні набула чинності пенсійна реформа, яка передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році.
Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.
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