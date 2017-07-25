Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Спецпредставник Держдепу Волкер виступив за надання Україні зброї

Волкер вважає, що надання зброї допоможе вирішити конфлікт на Донбасі
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що в Вашингтоні активно обговорюється питання про надання Україні зброї.
Спецпредставник Держдепу Волкер виступив за надання Україні зброї Фото: facebook.com/ato

Волкер зазначив, що підтримує такий крок, передає BBC.

"Оборонне озброєння, яке дозволило б Україні захистити себе й, наприклад, вивести танки, допомогло б зупинити Росію, яка загрожує Україні", - заявив Волкер.

Відзначивши, що необхідно також вести переговори з керівництвом РФ, Волкер заявив, що надання зброї Україні не має розцінюватися як провокація.

Нагадаємо, 23 липня Волкер відвідав район проведення АТО, за його словами, те, що він побачив, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна.

Він також заявив, що був вражений людським виміром війни на Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2017 07:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.