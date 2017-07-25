CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що в Вашингтоні активно обговорюється питання про надання Україні зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спецпредставник Держдепу Волкер виступив за надання Україні зброї
Волкер вважає, що надання зброї допоможе вирішити конфлікт на Донбасі
Фото: facebook.com/ato
Волкер зазначив, що підтримує такий крок, передає BBC.
"Оборонне озброєння, яке дозволило б Україні захистити себе й, наприклад, вивести танки, допомогло б зупинити Росію, яка загрожує Україні", - заявив Волкер.
Відзначивши, що необхідно також вести переговори з керівництвом РФ, Волкер заявив, що надання зброї Україні не має розцінюватися як провокація.
Нагадаємо, 23 липня Волкер відвідав район проведення АТО, за його словами, те, що він побачив, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна.
Він також заявив, що був вражений людським виміром війни на Донбасі.
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