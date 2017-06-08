НОВИНИУповноважений уряду Німеччини зі співробітництва з Росією Гернот Ерлер вважає, що спочатку потрібно сконцентруватися на вирішенні кривавого конфлікту на сході України, а вже потім повернутися до питання анексованого Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спочатку Донбас, а вже потім Крим, - Спецпредставник Німеччини
Ерлер каже, що необхідно зосередитись на політичному вирішенні кривавого конфлікту на сході України
Фото: скріншот
Ерлер заявив, що це є частиною європейського консенсусу, щоб зосередитись на політичному вирішенні кривавого конфлікту на сході України, а питання Криму поставити на порядок денний у більш пізньому політичному процесі.
Заява Ерлер прозвучала після слів лідера Вільної демократичної партії Німеччини Крістіана Лінднера, який напередодні висловив думку про необхідність відкоригувати курс Німеччини щодо Росії, - повідомляє Deutschlandfunk.de.
Нагадаємо, глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати".
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06 08 2017 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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