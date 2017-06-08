Спочатку Донбас, а вже потім Крим, - Спецпредставник Німеччини Ерлер каже, що необхідно зосередитись на політичному вирішенні кривавого конфлікту на сході України

Уповноважений уряду Німеччини зі співробітництва з Росією Гернот Ерлер вважає, що спочатку потрібно сконцентруватися на вирішенні кривавого конфлікту на сході України, а вже потім повернутися до питання анексованого Криму.

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Ерлер заявив, що це є частиною європейського консенсусу, щоб зосередитись на політичному вирішенні кривавого конфлікту на сході України, а питання Криму поставити на порядок денний у більш пізньому політичному процесі. Заява Ерлер прозвучала після слів лідера Вільної демократичної партії Німеччини Крістіана Лінднера, який напередодні висловив думку про необхідність відкоригувати курс Німеччини щодо Росії, - повідомляє Deutschlandfunk.de. Нагадаємо, глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати".

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