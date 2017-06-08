Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Спочатку Донбас, а вже потім Крим, - Спецпредставник Німеччини

Ерлер каже, що необхідно зосередитись на політичному вирішенні кривавого конфлікту на сході України
Уповноважений уряду Німеччини зі співробітництва з Росією Гернот Ерлер вважає, що спочатку потрібно сконцентруватися на вирішенні кривавого конфлікту на сході України, а вже потім повернутися до питання анексованого Криму.
Спочатку Донбас, а вже потім Крим, - Спецпредставник Німеччини Фото: скріншот

Ерлер заявив, що це є частиною європейського консенсусу, щоб зосередитись на політичному вирішенні кривавого конфлікту на сході України, а питання Криму поставити на порядок денний у більш пізньому політичному процесі.

Заява Ерлер прозвучала після слів лідера Вільної демократичної партії Німеччини Крістіана Лінднера, який напередодні висловив думку про необхідність відкоригувати курс Німеччини щодо Росії, - повідомляє Deutschlandfunk.de.

Нагадаємо, глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2017 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Скільки коштує винайняти куточок в столиці?

Скільки коштує винайняти куточок в столиці?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.