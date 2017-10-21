ПОЛІТИКА НОВИНИСпеціальний представник США з питань України Курт Волкер має намір відвідати Україну 27 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спецпредставник США Волкер позапланово відвідає Україну, – ЗМІ
Через внутрішню ситуацію американці хочуть ще раз оцінити, що відбувається в Україні
Фото: delfi.lt
Про це повідомляє видання LIGA.net, посилаючись на джерело у Міністерстві закордонних справ.
"Ця зустріч не планувалася. Але через внутрішню ситуацію американці хочуть ще раз оцінити, що відбувається в Україні", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку жовтня спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер зустрівся з помічником президента РФ Владиславом Сурковим щодо перемир'я на сході Україні у Белграді (Сербія).
Сурков заявив, що переговори зі спеціальним представником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером пройшли конструктивно.
Лавров і Тіллерсон підтримали продовження контактів Суркова і Волкера по Україні.
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