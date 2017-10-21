Спецпредставник США Волкер позапланово відвідає Україну, – ЗМІ

Через внутрішню ситуацію американці хочуть ще раз оцінити, що відбувається в Україні

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер має намір відвідати Україну 27 жовтня.

Про це повідомляє видання LIGA.net, посилаючись на джерело у Міністерстві закордонних справ.

"Ця зустріч не планувалася. Але через внутрішню ситуацію американці хочуть ще раз оцінити, що відбувається в Україні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку жовтня спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер зустрівся з помічником президента РФ Владиславом Сурковим щодо перемир'я на сході Україні у Белграді (Сербія).

Сурков заявив, що переговори зі спеціальним представником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером пройшли конструктивно.

Лавров і Тіллерсон підтримали продовження контактів Суркова і Волкера по Україні.