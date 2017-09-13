Спецпредставник США з питань України Курт Волкер прокоментував ситуацію навколо Саакашвілі

Колишній президент Грузії і екс-глава адміністрації Одеської області має право на публічний судовий розгляд з питання про втрату українського громадянства.

Про це заявив в інтерв'ю спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Відеозапис, де Волкер відповідає на запитання кореспондента, розміщений на сторінці Саакашвілі в Facebook.

Де записувалося інтерв'ю, не вказується.

"Україна - країна, де діє верховенство права. Будь-хто, наприклад, колишній президент Саакашвілі, має право на слухання справи в українському суді. Я сподіваюся, що припиниться ескалація політичної драми і всі зосередяться на правовому врегулюванні. Це для України не менш важливо, ніж боротьба з корупцією та економічні реформи", - заявив Волкер.

Спецпредставник США додав, що не став би радити президенту Петру Порошенку затримувати Саакашвілі, а запропонував би йому сфокусуватися на питаннях верховенства права та управління державою в умовах російської агресії.

Нагадаємо, що 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Як відомо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.