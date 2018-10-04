Спецпрокурор Мюллер розслідує внесок Пінчука у фонд Трампа
"У цьому році слідчі направили судові запити в компанію Trump Organization з широкого кола питань, що стосуються ведення бізнесу із зарубіжними країнами. У відповідь компанія передала документи, де йшлося про пожертвування на суму $ 150 тисяч від українського мільярдера Віктора Пінчука у вересні 2015 року на адресу фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинну появу Трампа по відео на конференції в Києві в тому ж місяці", - пише The New York Times.
Стверджується, що пожертвування були внесені на прохання особистого юриста Трампа Майкла Коена. Внесок Пінчука став найбільшим, який фонд отримав у 2015 році від кого-небудь, крім самого Трампа.
Раніше iPress.ua повідомляв, що український олігарх Віктор Пінчук, відомий своєю підтримкою на минулих виборах в США Гілларі Клінтон, як виявилося, виділяв кошти і на кампанію Дональда Трампа.
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