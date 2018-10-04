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Спецпрокурор Мюллер розслідує внесок Пінчука у фонд Трампа

Йдеться про $ 150 тисяч, які Пінчук заплатив в обмін на 20-хвилинну появу Трампа по відео на конференції в Києві
Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який займається розслідуванням втручання Росії у президентські вибори США, зацікавився пожертвуванням українського підприємця Віктора Пінчука у фонд Дональда Трампа.
Спецпрокурор Мюллер розслідує внесок Пінчука у фонд Трампа Віктор Пінчук. Фото: pinchukfund.org

"У цьому році слідчі направили судові запити в компанію Trump Organization з широкого кола питань, що стосуються ведення бізнесу із зарубіжними країнами. У відповідь компанія передала документи, де йшлося про пожертвування на суму $ 150 тисяч від українського мільярдера Віктора Пінчука у вересні 2015 року на адресу фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинну появу Трампа по відео на конференції в Києві в тому ж місяці", - пише The New York Times.

Стверджується, що пожертвування були внесені на прохання особистого юриста Трампа Майкла Коена. Внесок Пінчука став найбільшим, який фонд отримав у 2015 році від кого-небудь, крім самого Трампа.

Раніше iPress.ua повідомляв, що український олігарх Віктор Пінчук, відомий своєю підтримкою на минулих виборах в США Гілларі Клінтон, як виявилося, виділяв кошти і на кампанію Дональда Трампа.

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10 04 2018 10:17
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