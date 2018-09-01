Спецпрокурор США має намір допитати Трампа

Спецпрокурор у справі про втручання Росії у вибори США 2016 року Роберт Мюллер повідомив адвокатам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джону Дауду і Джеку Секулов, що його команда збирається допитати американського лідера в рамках цього провадження.

Юристам Мюллер про це розповів протягом особистої зустрічі, яка пройшла наприкінці грудня, повідомляє The Washington Post (WP) з посилання на два знайомі із ситуацією джерела.

Тепер допит голови США, як уточнив один зі співрозмовників видання, може відбутися найближчими тижнями. Трампу, як додало джерело WP, вигідно брати участь у цьому процесі, тому що тільки так він зможе довести, що його президентська кампанія ніяк не була узгоджена з Москвою.

Однак адвокати Трампа, як зауважують два знайомі з ситуацією співрозмовники The Washington Post, не надто хочуть дозволити йому пройти такий допит. З часу грудневої зустрічі з Мюллером, за їхніми словами, юристи Білого дому вже обговорили зі спецпрокурором, чи зможе Трамп надати письмові відповіді на частину запитань у рамках російської справи. Вони також зажадали від спецпрокурора надати докази, що представники його команди не можуть отримати інформацію від Трампа без допиту.

Раніше The Washington Post із посиланням на кількох друзів Трампа повідомляла, що президент США сподівається на завершення до кінця 2017 року розслідування справи про втручання Росії у вибори США 2016 року. Воно було розпочато в середині минулого року, зокрема, через повідомлення про контакти членів передвиборного штабу Трампа з російськими чиновниками і дипломатами.

Пізніше The New York Times із посиланням на обізнані із ситуацією джерела написала, що Вашингтон почав розслідування цієї справи після того, як радник президента США Дональда Трампа із зовнішньої політики Джордж Пападопулос, "добряче випивши" в барі, розповів австралійському дипломату, що Москва, за його даними, має політичний компромат на основного суперника Трампа в президентських перегонах - кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Потім ця інформація, за словами співрозмовників газети, опинилася у ФБР.