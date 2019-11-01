Спецпрокурор США перевірить візит українських політиків на інавгурацію Трампа, - ЗМІ

Серед представників України на інавгураційних заходах були й ті особи, які лобіювали "мирний план" для України

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання у вибори президента в 2016 році, перевірить українських політиків та бізнесменів, які були на заходах з нагоди інавгурації Дональда Трампа.

У Вашингтоні на церемоніях після виборів президента США були присутні щонайменше 10 політичних та бізнес-фігур з України. Серед них був екс-депутат з фракції "Опозиційний блок" Сергій Ківалов, проти якого в Україні порушували кримінальну справу через підозри на заклики до сепаратизму, повідомила газета The New York Times.

Також серед представників України на інавгураційних заходах були й ті особи, які лобіювали "мирний план" для України, але який відповідав інтересам Росії. Зазначимо, що у Вашингтоні нині живе екс-депутат "Радикальної партії" Андрій Артеменко, який розробив та просував серед сенаторів та конгресменів так званий "мирний план примирення України з РФ".

Прокурорів у США цікавить, як українці потрапили на ці заходи, адже федеральний закон забороняє іноземцям робити внески в інавгураційний комітет. Українці могли потрапити туди лише у разі, якщо квиток їм купив громадянин США.

Також у Мюллера опитали свідків щодо можливого незаконного лобіювання, пов’язаного з Україною. Крім того, прокурори ставлять питання про те, з ким зустрічалися українці та що вони обговорювали.

У вересні 2018 року американський політичний консультант, колишній партнер політтехнолога Пола Манафорта Семюель Паттен визнав на суді, що через підставну особу придбав квитки на інавгурацію Дональда Трампа для українського політика, ім’я якого не називається. Це перше підтвердження того, що незаконно переведені гроші від іноземця були спрямовані на фінансування інавгурації президента. Паттен намагався приховати джерело платежу у 50 тисяч доларів за 4 квитки на президентську інавгурацію. Паттену гроші за придбання квитків відшкодували на кіпрський рахунок.

Сполучені Штати почали розслідувати втручання Росії у вибори президента 2016 року після того, як радник кампанії Трампа проговорився австралійському дипломату.

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 12-ти співробітникам російського Головного слідчого управління (ГРУ), звинувативши їх у втручанні у вибори президента США у 2016 році.

На слуханнях у Комітеті з розвідки колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джей Джонсон заявив, що замовником хакерських атак під час виборів президента у 2016 році був особисто Путін.