Спецпрокурор США пригрозив Трампу повісткою, якщо той проігнорує питання про зв'язки з Росією

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який займається розслідуванням втручання Росії у президентські вибори США 2016 року, пригрозив президенту США Дональду Трампу повісткою до суду, якщо він відмовиться відповісти на 40 запитань у межах розслідування.

"Адвокати Трампа наполягали на тому, що він не зобов’язаний розмовляти з федеральними слідчими. Але Мюллер відповів, що у нього є інший варіант, якщо Трамп відмовиться: він видасть йому повістку на слухання перед великим жюрі присяжних", - повідомляє The Washington Post.

Нагадаємо, спецпрокурор Мюллер направив Трампу список із 40 питань про втручання РФ у вибори США, його зв’язки з Росією. Зокрема, питання стосуються колишнього директора ФБР Джеймса Комі, колишнього керівника передвиборної кампанії Трампа Пола Манафорта та колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна.

У відповідь Трамп назвав питання "ганебними", а розслідування "вигаданим і фальшивим".

У списку є запитання про звільнення у травні 2017 року Трампом директора ФБР Джеймса Комі, який очолював розслідування щодо імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

Інші запитання стосуються колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, якого також звинувачують у незаконному отриманні коштів в Україні від Партії регіонів. Манафорт перебуває під домашнім арештом і чекає на суд.

Запитання Мюллера стосуються також адвоката Трампа Майкла Коена, щодо якого ФБР веде окреме розслідування і якого підозрюють у бізнесових зв'язках з росіянами.

Також питання торкаються і колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про свої контакти з Росією.

Нагадаємо, в комітеті Конгресу США не знайшли підтверджень змови Трампа і Росії.