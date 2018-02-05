Спецпрокурор США пригрозив Трампу повісткою, якщо той проігнорує питання про зв'язки з Росією
"Адвокати Трампа наполягали на тому, що він не зобов’язаний розмовляти з федеральними слідчими. Але Мюллер відповів, що у нього є інший варіант, якщо Трамп відмовиться: він видасть йому повістку на слухання перед великим жюрі присяжних", - повідомляє The Washington Post.
Нагадаємо, спецпрокурор Мюллер направив Трампу список із 40 питань про втручання РФ у вибори США, його зв’язки з Росією. Зокрема, питання стосуються колишнього директора ФБР Джеймса Комі, колишнього керівника передвиборної кампанії Трампа Пола Манафорта та колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна.
У відповідь Трамп назвав питання "ганебними", а розслідування "вигаданим і фальшивим".
У списку є запитання про звільнення у травні 2017 року Трампом директора ФБР Джеймса Комі, який очолював розслідування щодо імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.
Інші запитання стосуються колишнього керівника передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, якого також звинувачують у незаконному отриманні коштів в Україні від Партії регіонів. Манафорт перебуває під домашнім арештом і чекає на суд.
Запитання Мюллера стосуються також адвоката Трампа Майкла Коена, щодо якого ФБР веде окреме розслідування і якого підозрюють у бізнесових зв'язках з росіянами.
Також питання торкаються і колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про свої контакти з Росією.
Нагадаємо, в комітеті Конгресу США не знайшли підтверджень змови Трампа і Росії.
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