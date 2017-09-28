Спецслужба Молдови затримала бойовика, який воював на Донбасі

Він розповів про професійну організацію питань логістики та забезпечення в "ДНР"

Служба інформації і безпеки Молдови опублікувала відео допиту 45-річного чоловіка, жителя Кишинева, який був учасником одного з підрозділів терористичної організації "ДНР".

За його свідченнями, він відповідав за доставку продуктів бойовикам з центру "в поле". При цьому йому видали автомат АК, повідомили в прес-службі правоохоронних органів Молдови.

За час служби він отримував зарплату (15 тисяч російських рублів), і як він сам стверджує, служба була схожа на службу кадрового військового.

У Молдові проти нього відкрили кримінальну справу. Вказується, що йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що суд в Білорусі виніс один з перших вироків бойовику, який воював проти української армії на Донбасі і активно публікував фото з окупованого Донецька в соцмережах.