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Спецслужба Молдови затримала бойовика, який воював на Донбасі

Він розповів про професійну організацію питань логістики та забезпечення в "ДНР"
Служба інформації і безпеки Молдови опублікувала відео допиту 45-річного чоловіка, жителя Кишинева, який був учасником одного з підрозділів терористичної організації "ДНР".
Спецслужба Молдови затримала бойовика, який воював на Донбасі Фото: 365news.biz

За його свідченнями, він відповідав за доставку продуктів бойовикам з центру "в поле". При цьому йому видали автомат АК, повідомили в прес-службі правоохоронних органів Молдови.

За час служби він отримував зарплату (15 тисяч російських рублів), і як він сам стверджує, служба була схожа на службу кадрового військового.

У Молдові проти нього відкрили кримінальну справу. Вказується, що йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що суд в Білорусі виніс один з перших вироків бойовику, який воював проти української армії на Донбасі і активно публікував фото з окупованого Донецька в соцмережах.

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28 09 2017 06:49
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