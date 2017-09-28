ПОЛІТИКА НОВИНИСлужба інформації і безпеки Молдови опублікувала відео допиту 45-річного чоловіка, жителя Кишинева, який був учасником одного з підрозділів терористичної організації "ДНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спецслужба Молдови затримала бойовика, який воював на Донбасі
Він розповів про професійну організацію питань логістики та забезпечення в "ДНР"
Фото: 365news.biz
За його свідченнями, він відповідав за доставку продуктів бойовикам з центру "в поле". При цьому йому видали автомат АК, повідомили в прес-службі правоохоронних органів Молдови.
За час служби він отримував зарплату (15 тисяч російських рублів), і як він сам стверджує, служба була схожа на службу кадрового військового.
У Молдові проти нього відкрили кримінальну справу. Вказується, що йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення від 3 до 7 років.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що суд в Білорусі виніс один з перших вироків бойовику, який воював проти української армії на Донбасі і активно публікував фото з окупованого Донецька в соцмережах.
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