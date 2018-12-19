Спецслужби Литви заявили, що затримали російських шпигунів

Литовські правоохоронці затримали декількох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Серед них один громадянин РФ.

Правоохоронці офіційно підтвердили затримання колишнього голови Соціалістичного народного фронту Альгірдаса Пелецкіса.

Як повідомляє Delfi з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах, Пелецкіса затримали з доказами того, що він займався збором даних для Росії.

Генеральний прокурор Литви Евалдас Пашиліс під час прес-конференції повідомив, що "є й інші затримані". Він зазначив, що підозрювані були пов’язані з місцевими непарламентськими партіями.

За словами генкомісара Лінаса Пярнаваса, серед підозрюваних є громадянин Росії - Валерій Іонов. Під час обшуку в нього знайшли зброю.

Пярнавас наголосив, що правоохоронці виявили "цілу мережу осіб, діяльність яких загрожує національній безпеці" Литви.

Нагадаємо, що Словаччина видворила з країни співробітника російського посольства, звинуваченого у шпигунстві.