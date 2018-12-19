Спецслужби Литви заявили, що затримали російських шпигунів
Правоохоронці офіційно підтвердили затримання колишнього голови Соціалістичного народного фронту Альгірдаса Пелецкіса.
Як повідомляє Delfi з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах, Пелецкіса затримали з доказами того, що він займався збором даних для Росії.
Генеральний прокурор Литви Евалдас Пашиліс під час прес-конференції повідомив, що "є й інші затримані". Він зазначив, що підозрювані були пов’язані з місцевими непарламентськими партіями.
За словами генкомісара Лінаса Пярнаваса, серед підозрюваних є громадянин Росії - Валерій Іонов. Під час обшуку в нього знайшли зброю.
Пярнавас наголосив, що правоохоронці виявили "цілу мережу осіб, діяльність яких загрожує національній безпеці" Литви.
Нагадаємо, що Словаччина видворила з країни співробітника російського посольства, звинуваченого у шпигунстві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"