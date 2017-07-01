Спецслужби Німеччини виявили, що за атаками на ОБСЄ у 2016 році стоїть Росія

Для атаки використовувалася та сама інфраструктура, що й на Бундестаг

Федеральне відомство з охорони конституції ФРН виявило ознаки причетності Росії до кібератаки на комп'ютери Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"Наш аналіз продемонстрував, що для цієї атаки використовувалася та сама інфраструктура, що й для інших кібератак, пов'язаних з кампанією нападів APT28, метою яких позаминулого року став також Бундестаг", - розповів глава Федерального відомства з охорони конституції ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен, повідомляє DW із посиланням на агентство dpa.

За його словами, є дані, які вказують на те, що за цими атаками могли стояти російські джерела. Натомість Росія відкидає звинувачення у кібератаках.

Нагадаємо, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стала жертвою російської кібератаки.