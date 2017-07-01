НОВИНИФедеральне відомство з охорони конституції ФРН виявило ознаки причетності Росії до кібератаки на комп'ютери Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спецслужби Німеччини виявили, що за атаками на ОБСЄ у 2016 році стоїть Росія
Для атаки використовувалася та сама інфраструктура, що й на Бундестаг
Фото: twitter.com/ThreatConnect
"Наш аналіз продемонстрував, що для цієї атаки використовувалася та сама інфраструктура, що й для інших кібератак, пов'язаних з кампанією нападів APT28, метою яких позаминулого року став також Бундестаг", - розповів глава Федерального відомства з охорони конституції ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен, повідомляє DW із посиланням на агентство dpa.
За його словами, є дані, які вказують на те, що за цими атаками могли стояти російські джерела. Натомість Росія відкидає звинувачення у кібератаках.
Нагадаємо, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стала жертвою російської кібератаки.
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