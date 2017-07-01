Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Спецслужби Німеччини виявили, що за атаками на ОБСЄ у 2016 році стоїть Росія

Для атаки використовувалася та сама інфраструктура, що й на Бундестаг
Федеральне відомство з охорони конституції ФРН виявило ознаки причетності Росії до кібератаки на комп'ютери Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Спецслужби Німеччини виявили, що за атаками на ОБСЄ у 2016 році стоїть Росія Фото: twitter.com/ThreatConnect

"Наш аналіз продемонстрував, що для цієї атаки використовувалася та сама інфраструктура, що й для інших кібератак, пов'язаних з кампанією нападів APT28, метою яких позаминулого року став також Бундестаг", - розповів глава Федерального відомства з охорони конституції ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен, повідомляє DW із посиланням на агентство dpa.

За його словами, є дані, які вказують на те, що за цими атаками могли стояти російські джерела. Натомість Росія відкидає звинувачення у кібератаках.

Нагадаємо, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стала жертвою російської кібератаки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 01 2017 13:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.