Спецслужби РФ хочуть здійснити теракти в Росії, щоб звинуватити Україну, - СБУ

СБУ оприлюднила запис, на якому бойовик, який називає себе першим заступником командира 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР" Олег Анащенко звинувачує представників "МДБ народної республіки" в організації замаху на його життя.

Збройних сил України Сергій Іванчук та сержант Іван Дєєв говорять на камеру, що українські правоохоронці та військові здійснюють диверсійну діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Бойовики ОРЛО звинувачують Іванчука та Дєєва у вбивстві Анащенка.

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України раніше заявляло, що на полонених, які зафіксовані на відео, здійснювали тиск.

"Представники спецслужб іншої країни та підконтрольних їй терористичних груп, працюють зі своїми бранцями за звичною схемою. Фізичні тортури та психологічний тиск, психотропні речовини, зневага до особистості є звичними елементами їх діяльності, за допомогою яких бойовики змушують зізнаватись заручників в тих вчинках, до яких вони не мають жодного відношення", - сказано у повідомленні.

В СБУ також підкреслили, що на представлених бойовиками відео помітні сліди тортур українських військових.

"СБУ звертає увагу суспільства на те, що в опублікованих терористами сюжетах навмисно було сказано щодо організації терористичних актів в російських містах. З чого Служба безпеки робить висновок, що спецслужби РФ намагаються здійснити терористичні акти на території Росії та звинуватити у цьому українську владу", - заявили у відомстві.

"СБ України й надалі буде оприлюднювати матеріали, які доводять намагання спецслужб РФ та терористів перекласти відповідальність за "власну роботу" на українську сторону", - сказано у заяві.

Зазначимо, що 11 лютого в Луганській області під час виконання завдання зі спеціальної розвідки група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів ЗСУ не вийшла на зв'язок.

Через місяць пропагандисти "ЛНР" продемонстрували запис зниклих українських розвідників - майора ЗСУ С.Іванчука та сержанта І.Дєєва. Вони на камеру заявили, що українські правоохоронні органи та військові здійснюють диверсійну діяльність на тимчасово окупованих територіях. На представлених відео помітні сліди тортур.