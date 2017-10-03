Спецслужби РФ хочуть здійснити теракти в Росії, щоб звинуватити Україну, - СБУ
Збройних сил України Сергій Іванчук та сержант Іван Дєєв говорять на камеру, що українські правоохоронці та військові здійснюють диверсійну діяльність на тимчасово окупованих територіях.
Бойовики ОРЛО звинувачують Іванчука та Дєєва у вбивстві Анащенка.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України раніше заявляло, що на полонених, які зафіксовані на відео, здійснювали тиск.
"Представники спецслужб іншої країни та підконтрольних їй терористичних груп, працюють зі своїми бранцями за звичною схемою. Фізичні тортури та психологічний тиск, психотропні речовини, зневага до особистості є звичними елементами їх діяльності, за допомогою яких бойовики змушують зізнаватись заручників в тих вчинках, до яких вони не мають жодного відношення", - сказано у повідомленні.
В СБУ також підкреслили, що на представлених бойовиками відео помітні сліди тортур українських військових.
"СБУ звертає увагу суспільства на те, що в опублікованих терористами сюжетах навмисно було сказано щодо організації терористичних актів в російських містах. З чого Служба безпеки робить висновок, що спецслужби РФ намагаються здійснити терористичні акти на території Росії та звинуватити у цьому українську владу", - заявили у відомстві.
"СБ України й надалі буде оприлюднювати матеріали, які доводять намагання спецслужб РФ та терористів перекласти відповідальність за "власну роботу" на українську сторону", - сказано у заяві.
Зазначимо, що 11 лютого в Луганській області під час виконання завдання зі спеціальної розвідки група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів ЗСУ не вийшла на зв'язок.
Через місяць пропагандисти "ЛНР" продемонстрували запис зниклих українських розвідників - майора ЗСУ С.Іванчука та сержанта І.Дєєва. Вони на камеру заявили, що українські правоохоронні органи та військові здійснюють диверсійну діяльність на тимчасово окупованих територіях. На представлених відео помітні сліди тортур.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану