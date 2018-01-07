Спецслужби США сумніваються у готовності Кім Чен Ина знищити ядерний потенціал
Зібрані після саміту 12 червня дані вказують на підготовку до обману США про кількість ядерних боєголовок в арсеналі Північної Кореї, а також про існування нерозкритих об'єктів, що використовуються для виробництва ядерних бомб, сказали чиновники, повідомляє The Washington Post.
Деякі співробітники розвідки США щонайменше рік вважали, що кількість боєголовок становить близько 65, але північнокорейські чиновники заявляють про меншу кількість.
Північна Корея визнала один завод зі збагачення урану. Він знаходиться в Йонбені в 60 милях на північ від Пхеньяну. За оцінками, тут вироблено ядерного матеріалу щонайменше для 20 боєголовок.
Тим часом, північнокорейці також експлуатували секретний підземний об'єкт зі збагачення урану, відомий як Кангсон, про який вперше повідомлялося в травні газетою The Washington Post. Цей об'єкт в два рази потужніший, ніж в Йонбені, вважають чиновники. Про нього розвідці США відомо з 2010 року.
В останні роки Сполучені Штати, використовуючи супутники і хакерів, поліпшили свою базу розвідданих про КНДР. Північнокорейські чиновники прагнуть приховати справжню кількість своїх об'єктів, а співробітники розвідки США вважають, що існує не один прихований об'єкт. Видання приховує подробиці на прохання співробітників розвідки.
В той час як Північна Корея в червні публічно демонтувала основний об'єкт з виробництва ядерної зброї в країні, публічних доказів планів з демонтажу багатьох інших об'єктів, пов'язаних з виробництвом ядерної та хімічної зброї, занадто мало, зазначає The Washington Post.
Навіть якщо обіцянки Північної Кореї були щирими, будуть потрібні роки роботи, у супроводі безпрецедентної угоди про надання доступу зовнішнім інспекторам, перш ніж США з упевненістю зможуть сказати, що загроза нейтралізована.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає.
Також, Дональд Трамп заявив, що завдяки його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином світ уникнув ядерної катастрофи.
Додамо, у звіті SIPRI йдеться, що КНДР за минулий рік істотно збільшила свій потенціал у сфері виробництва ядерної зброї.
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