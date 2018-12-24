Спікер Ради Федерації РФ назвала злочином створення української церкви
"Ви подивіться, що вони творять з церквою. Це ж злочин, те, що відбувається на Україні, коли світська влада грубо втрутилася в духовну діяльність Української православної церкви, коли силою зібрали якихось священиків, які кричать нацистські гасла", - заявила вона в понеділок на прес-конференції за підсумками осінньої сесії верхньої палати російського парламенту, повідомляє "ТАСС".
"Далі більше - видається указ президента, відповідно до якого вони наполягають, щоб УПЦ протягом чотирьох місяців була перереєстрована і названа Московською", - продовжила спікер.
"Вони [київська влада] просто ведуть справу до бійні, до громадянської війни", - додала Матвієнко.
Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.
УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).
Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.
Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
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