Спікер Ради Федерації РФ назвала злочином створення української церкви

За її словами, це може призвести до громадянської війни

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко вважає створення автокефальної церкви в Україні "злочином".

"Ви подивіться, що вони творять з церквою. Це ж злочин, те, що відбувається на Україні, коли світська влада грубо втрутилася в духовну діяльність Української православної церкви, коли силою зібрали якихось священиків, які кричать нацистські гасла", - заявила вона в понеділок на прес-конференції за підсумками осінньої сесії верхньої палати російського парламенту, повідомляє "ТАСС".

"Далі більше - видається указ президента, відповідно до якого вони наполягають, щоб УПЦ протягом чотирьох місяців була перереєстрована і названа Московською", - продовжила спікер.

"Вони [київська влада] просто ведуть справу до бійні, до громадянської війни", - додала Матвієнко.

Нагадаємо, 15 грудня була створена Православна церква в Україні, яка об'єднала УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і частину УПЦ Московського патріархату. Її предстоятелем було обрано єпископа Епіфанія, який отримав титул митрополита Київського і всієї України. Раніше такий титул був у Онуфрія. Епіфаній, як було анонсовано раніше, отримає томос про автокефалію напередодні Різдва - 6 січня 2019 року в Константинополі.

УПЦ МП відмовилася визнати створення Православної церкви України. Загалом з 10 архієреїв УПЦ МП, чиєї появи очікували в Софії Київській, фізично були присутні лише двоє - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).

Новообраний предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що нова церква готова прийняти до свого складу архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату, залишивши всі протиріччя в минулому.