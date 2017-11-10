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Спікер Сенату Польщі порахував, що в Україні проживає близько мільйона поляків

Чиновник наполягатиме, щоб український уряд виділив кошти для вивчення українськими поляками польської мови
У середу пополудні, 11 жовтня, спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський почне свій триденний візит до України, де зустрінеться з головою Верховної ради України Андрієм Парубієм, відвідає Київ, Харків, польські місця пам’яті та цвинтар у Биківні.
Спікер Сенату Польщі порахував, що в Україні проживає близько мільйона поляків Станіслав Карчевський Фото: DW

"До Києва їдемо для того, аби надати польській лікарській бібліотеці ім’я професора Збіґнєва Реліґи. Їду з його дружиною, пані Анною та сином пана професора, спільно візьмемо участь у тих урочистих заходах. Та бібліотека має дуже великі колекції, якими можуть користуватися українські та польські студенти, а також лікарі. Вірю, що бібліотека продовжить розвиватися, розширятися та працювати заради польських та українських лікарів", - сказав Карчевський, інформує "Польське радіо".

Спікер Сенату повідомив, що під час зустрічі з головою ВРУ Андрієм Парубієм він обговорить ряд питань.

"І ті складні, історичні, і актуальні: євросоюзні прагнення, реформи, які проводить Україна, те, як працює безвізовий режим", - додав він.

Станіслав Карчевський відзначив, що темою перемовин буде теж питання польської громади в Україні та можливість вивчення українськими поляками польської мови.

"Я буду наполягати, аби український уряд виділив певні кошти також на такі школи. Їм дуже не вистачає фінансування і це дуже велика проблема. В Україні проживає приблизно мільйон поляків, ми прагнемо зберігати контакт з ними, але теж хочемо, аби вони могли мати контакт польською мовою, вивчали її, вчили польську історію", - наголосив спікер Сенату Карчевський.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою

Офіційні органи країн, які мають велику діаспору в Україні (Угорщина, Румунія, Молдова, Греція), висловили протест через цієї норми.

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