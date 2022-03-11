Спільну допомогу нададуть Україні країни G7: що відомо

Країни "Великої сімки" (G7) взимку нададуть Україні спільну допомогу, а саме обігрівачі автономної генерації, насоси, а також ліжка, ковдри та намети. Це має стабілізувати енергосистему України.

Про це повідомляє міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Тепер партнери з G7 розпочнуть спільну зимову допомогу. Ми не дозволимо великому числу людей – старим, дітям, підліткам, сім'ям померти від голоду або холоду в наступні зимові місяці", – заявила Бербок.

За її словами, "Велика сімка" передасть Києву спільну допомогу. Мова йде про обігрівачі автономної генерації, насоси, а також ліжка, ковдри та намети, що має стабілізувати енергосистему України.

"Ця зимова допомога також означає, що ми не згодні з тим, що мир та міжнародне право будуть порушені взимку. На цій зустрічі G7 підтримка України, захист миру та міжнародного права посідають важливе місце у нашому порядку денному", – додала міністерка.

Також Бербок окремо повідомила про надання Україні допомоги у соціальних мережах. За її словами, президент рф владімір путін обрав нову форму війни. Багато людей голодує, вмирає від спраги та замерзає. Саме тому Німеччина надасть конкретну допомогу, а саме генератори електроенергії, обігрівачі, ковдри, ліжка, фільтри для води, житлові контейнери, транспортні засоби.