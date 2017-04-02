Спільника Курченка затримали у Дніпрі
"Сьогодні в Дніпрі СБУ затримала Костюка, якого слідство підозрює в розробці цієї афери Курченка", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
Він нагадав, що на цьому тижні прокуратура Одеської області спільно з Нацполіцією "вийшла на вирішальний етап у розслідуванні однієї з найбільших афер Курченка через фіктивний транзит 800 тис. т пального". "Затримані місцеві митники, які дали важливі свідчення про схему розкрадання 1,2 млрд грн з держбюджету. Дякуємо суду за адекватні справі застави в 9 млн грн", - додав генпрокурор.
"Вирок Курченку стає дедалі ближчим. Конфіскація у державну власність стратегічного Одеського нафтопереробного заводу - теж", - підсумував Луценко.
Нагадаємо, Курченко фігурує в кримінальному провадженні як керівник злочинної організації, яка протягом 2010 - початку 2014 рр. вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі скрапленим газом. Курченко купував державний скраплений газ на загальну суму 2,2 млрд грн на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито для потреб населення. Фактично скраплений газ в подальшому реалізовувався за ринковими цінами.
Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.
З березня 2014 року Курченко перебуває в міжнародному розшуку.
Як повідомляв iPress.ua, 2 лютого співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою викрили механізм контрабанди нафтопродуктів, організований митниками.
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