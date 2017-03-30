Спільника Насірова заарештовано з можливістю застави у 8 млн грн

Начальнику департаменту погашення зобов'язань Державної фіскальної служби, затриманому у четвер, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави розміром 8 млн грн.

"Пособнику голови ДФС обрано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою (60 днів) з альтернативою у вигляді застави розміром 8 млн грн.", - повідомляє прес-служба НАБУ, інформує "Українська правда"

Як повідомила пізніше прес-служба НАБУ, за версією слідства, підозрюваний був співучасником злочинів, скоєних головою ДФС, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків на суму 2,19 млрд грн.

Згідно з даними офіційного сайту ДФС, керівником департаменту погашення боргу є Володимир Костянтинович Новіков, який працює в центральному апараті ДФС з 2014 року.

Раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про затримання керівника департаменту погашення зобов'язань Державної фіскальної служби (ГФС).