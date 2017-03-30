Спільника Насірова заарештовано з можливістю застави у 8 млн грн
"Пособнику голови ДФС обрано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою (60 днів) з альтернативою у вигляді застави розміром 8 млн грн.", - повідомляє прес-служба НАБУ, інформує "Українська правда"
Як повідомила пізніше прес-служба НАБУ, за версією слідства, підозрюваний був співучасником злочинів, скоєних головою ДФС, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків на суму 2,19 млрд грн.
Згідно з даними офіційного сайту ДФС, керівником департаменту погашення боргу є Володимир Костянтинович Новіков, який працює в центральному апараті ДФС з 2014 року.
Раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про затримання керівника департаменту погашення зобов'язань Державної фіскальної служби (ГФС).
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн. САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.
Зазначимо, відстороненого голову Державної фіскальної служби РоманаНасірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень. Заставу внесла дружина Насірова.
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