Співачку Мераю Кері звинуватили в домаганнях
Позов щодо співачки підготував власник охоронної компанії, яка підтримувала безпеку зірки, передає TMZ.
У своїй заяві Майкл Анелло (власник охоронної компанії) зазначає, що артистка принижувала його і його колегу, а також обзивала їх нацистами і членами ку-клукс-клану.
Окрім того, чоловік описав ще один інцидент, що стався в Мексиці, коли співачка попросила понести її речі в номер і була при цьому одягнена в прозору сорочку. А коли Анелло намірився піти, вона наполягла, щоб чоловік залишився.
Цю ситуацію автор заяви охарактеризував, як очевидні сексуальні дії.
Нагадаємо, глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.
Відомий австрійський політик Петер Пілц оголосив про те, що залишає посаду голови новоствореної ним партії через звинувачення в сексуальних домаганнях.
Netflix оголосив про переривання співпраці з актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують у домаганнях. Сервіс призупинив виробництво "Карткового будиночка", в якому Спейсі виконує головну роль.
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