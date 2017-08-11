Співачку Мераю Кері звинуватили в домаганнях

Американська співачка Мерая Кері звинувачується в сексуальних домаганнях.

Позов щодо співачки підготував власник охоронної компанії, яка підтримувала безпеку зірки, передає TMZ.

У своїй заяві Майкл Анелло (власник охоронної компанії) зазначає, що артистка принижувала його і його колегу, а також обзивала їх нацистами і членами ку-клукс-клану.

Окрім того, чоловік описав ще один інцидент, що стався в Мексиці, коли співачка попросила понести її речі в номер і була при цьому одягнена в прозору сорочку. А коли Анелло намірився піти, вона наполягла, щоб чоловік залишився.

Цю ситуацію автор заяви охарактеризував, як очевидні сексуальні дії.

Нагадаємо, глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

Відомий австрійський політик Петер Пілц оголосив про те, що залишає посаду голови новоствореної ним партії через звинувачення в сексуальних домаганнях.

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