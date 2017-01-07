Співачці Б`янці відмовили у в'їзді в Україну

Державна прикордонна служба відмовила співачці Тетяні Липницькій (творчий псевдонім Б`янка) у в'їзді в Україну.

Співачка продемонструвала сторінку паспорта, в якому стоїть штамп "Відмовлено у в`їзді в Україну".

Б`янка зазначила, що повинна була виступати в Одесі. Вона пов'язує заборону на в'їзд зі своїм виступом в Криму.

Співачка повідомила, що шість років прожила в Києві, і вважає Україну своєю батьківщиною не менше, аніж Білорусь і Росію.

Б`янка сподівається, що якомога швидше приїде в Україну з гастролями.

"Я, як автор, виконавець, музикант і просто творча людина, виступаю перш за все, для людей, шанувальників, і роблю це від душі. Я не підтримую жодні політичні організації і не маю ніякого стосунку до політики. Часом, через щільний концертний графік та інші артистичні справи, я не пам'ятаю в яких містах я була за останній місяць і що за заходи там відбувалися. Мій виступ у Криму був таким же старанним і щирим як і попередні 50", - написала співачка в Instgram.

Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.