Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Співачці Б`янці відмовили у в'їзді в Україну

Б`янка мала виступати в Одесі
Державна прикордонна служба відмовила співачці Тетяні Липницькій (творчий псевдонім Б`янка) у в'їзді в Україну.
Співачці Б`янці відмовили у в Фото: tyzhden.ua

Співачка продемонструвала сторінку паспорта, в якому стоїть штамп "Відмовлено у в`їзді в Україну".

Б`янка зазначила, що повинна була виступати в Одесі. Вона пов'язує заборону на в'їзд зі своїм виступом в Криму.

Співачка повідомила, що шість років прожила в Києві, і вважає Україну своєю батьківщиною не менше, аніж Білорусь і Росію.

Б`янка сподівається, що якомога швидше приїде в Україну з гастролями. 

"Я, як автор, виконавець, музикант і просто творча людина, виступаю перш за все, для людей, шанувальників, і роблю це від душі. Я не підтримую жодні політичні організації і не маю ніякого стосунку до політики. Часом, через щільний концертний графік та інші артистичні справи, я не пам'ятаю в яких містах я була за останній місяць і що за заходи там відбувалися. Мій виступ у Криму був таким же старанним і щирим як і попередні 50", - написала співачка в Instgram.

Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2017 17:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.