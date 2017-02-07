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Співака Найка Борзова не пустили в Україну через концерти в Криму

Борзов став уже третім російським виконавцем, який не потрапив на Atlas Weekend
Російський співак Найк Борзов не зможе виступити на фестивалі Atlas Weekend в Києві, оскільки йому заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування анексованого Росією Криму.
Співака Найка Борзова не пустили в Україну через концерти в Криму Фото: з відкритих джерел

"Друзі, на превеликий жаль, ми не зможемо побачитись з вами на фестивалі Атлас в Києві. Нас не пустили на територію України. Прикро, що політики, забувши про людей, втручаються і в музичне життя своїх громадян. Сподіваюся, що незабаром ситуація зміниться і музика знову не буде знати кордонів", - повідомив Борзов на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте".

Зазначимо, що Борзов став вже третім російським виконавцем, який не потрапив на Atlas Weekend через концерти в анексованому Криму.

Першими відмову на в'їзд отримали музиканти групи "Крематорій". Також до Києва не зможе приїхати Андрій Лисіков, який виступає під псевдонімом Дельфін.

Фестиваль Atlas Weekend відбувається з 28 червня по 2 липня в Києві на ВДНГ.

 

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02 07 2017 13:18
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