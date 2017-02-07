CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський співак Найк Борзов не зможе виступити на фестивалі Atlas Weekend в Києві, оскільки йому заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування анексованого Росією Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Співака Найка Борзова не пустили в Україну через концерти в Криму
Борзов став уже третім російським виконавцем, який не потрапив на Atlas Weekend
Фото: з відкритих джерел
"Друзі, на превеликий жаль, ми не зможемо побачитись з вами на фестивалі Атлас в Києві. Нас не пустили на територію України. Прикро, що політики, забувши про людей, втручаються і в музичне життя своїх громадян. Сподіваюся, що незабаром ситуація зміниться і музика знову не буде знати кордонів", - повідомив Борзов на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте".
Зазначимо, що Борзов став вже третім російським виконавцем, який не потрапив на Atlas Weekend через концерти в анексованому Криму.
Першими відмову на в'їзд отримали музиканти групи "Крематорій". Також до Києва не зможе приїхати Андрій Лисіков, який виступає під псевдонімом Дельфін.Фестиваль Atlas Weekend відбувається з 28 червня по 2 липня в Києві на ВДНГ.
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02 07 2017 13:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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