Співробітник ДФС подарував дві квартири в Києві дружині-працівниці ГПУ

Начальник другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих департаменту процесуального керівництва в кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури Наталія Довбиш отримала в подарунок від свого чоловіка Андрія, який працює начальником відділу управління внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби в місті Києві дві столичних квартири та дві земельних ділянки в області.

Таке повідомлення про зміну майнового стану вона подала до Єдиного державного реєстру декларацій, інформує "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, працівниця ГПУ отримала від чоловіка дві квартири в Києві площею 55,88 і 137,5 кв. м, а також дві земельні ділянки в н. п. Кучаків Бориспільського району Київської області.

В електронній декларації за 2016 рік вона вказала, що володіє двома земельними ділянками в Житомирській області та автомобілем Toyota Prado 2008 року випуску, а її чоловік – двома земельними ділянками та садовим будинком у Київській області, двома квартирами й нежитловим приміщенням площею 228,3 кв. м.

За минулий рік подружжя заробило 553 тис. 574 грн. Готівкою вони зберігають 15 тис. дол., а на банківському рахунку в працівниці ГПУ – 2400 дол.

Нагадаємо, що головний спеціаліст департаменту патрульної поліції Національної поліції Світлана Павловська придбала новенький кросовер Kia Sportage за 624 тисячі гривень, задекларувавши в минулому році тільки 350 тисяч гривень зарплатні.