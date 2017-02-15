Співробітник Лук'янівського СІЗО отримав шість років в'язниці за розповсюдження наркотиків
Працівник відділу режиму та безпеки Лук'янівського СІЗО намагався збути одному з ув'язнених пакет з наркотичними речовинами, в тому числі каннабісом, метадоном та амфетаміном, - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Так, рішенням Шевченківського райсуду Києва від 14 лютого 2017 року працівника пенітенціарної служби визнано винним за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання з метою збуту в місцях позбавлення волі особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин) і засуджений до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім цього, обвинуваченого позбавили спеціального звання молодшого сержанта внутрішньої служби і заборонили обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки.
Нагадаємо, правоохоронці Одеської області ліквідували злочинну схему доставки наркотиків і заборонених предметів на територію слідчого ізолятора.
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