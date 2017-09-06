Співробітник МВС попався на отриманні хабара
Співробітник МВС вимагав у місцевого жителя, який був винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, 21 тисячу гривень понад сплачені штрафні санкції, - йдеться на сайті Служби безпеки України
Оперативники СБУ затримали посередника, який отримував гроші, і чиновника. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу.
ДП "Інформ-ресурси" зберігає затримані транспортні засоби на спеціальних майданчиках, видає довідки про несудимість, відповідає за нанесення дорожньої розмітки, виготовлення дорожніх знаків, утримання світлофорів.
Нагадаємо, раніше в Черкаській області затримали заступника начальника одного з відділів Управління СБУ, який вимагав від одного з приватних підприємців чималу суму коштів за повернення раніше вилученого обладнання, а також "запропонував" платити йому щомісячну данину.
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