Співробітник МВС попався на отриманні хабара

За повернення автомобіля зі штрафмайданчика чоловік вимагав 21 тисячу гривень

Один з керівників черкаської філії держпідприємства МВС України "Інформ-ресурси" попався на отриманні хабара за повернення автомобіля зі штрафмайданчика.

Співробітник МВС вимагав у місцевого жителя, який був винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, 21 тисячу гривень понад сплачені штрафні санкції, - йдеться на сайті Служби безпеки України

Оперативники СБУ затримали посередника, який отримував гроші, і чиновника. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу.

ДП "Інформ-ресурси" зберігає затримані транспортні засоби на спеціальних майданчиках, видає довідки про несудимість, відповідає за нанесення дорожньої розмітки, виготовлення дорожніх знаків, утримання світлофорів.

Нагадаємо, раніше в Черкаській області затримали заступника начальника одного з відділів Управління СБУ, який вимагав від одного з приватних підприємців чималу суму коштів за повернення раніше вилученого обладнання, а також "запропонував" платити йому щомісячну данину.