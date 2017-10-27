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Співробітник НААН України на Вінниччині погорів на хабарі

Оперативники поліції затримали чиновника у службовому кабінеті під час одержання частини хабара
У Вінницькій області оперативники Управління захисту економіки Нацполіції затримали на хабарі керівника дослідницького господарства одного з інститутів Національної аграрної академії наук України.
Співробітник НААН України на Вінниччині погорів на хабарі Фото: npu.gov.ua

Чиновник налагодив злочинну схему з реалізації врожаю за заниженою вартістю, яка дозволяла йому отримувати додатковий заробіток, інформує Департамент комунікації Національної поліції.

"У рамках провадження зафіксовано факт вимагання керівником дослідного господарства 5 тис. гривень неправомірної вигоди за укладення договору про реалізацію врожаю за заниженою вартістю", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 27 жовтня, оперативники поліції затримали чиновника у службовому кабінеті під час одержання частини хабара. 

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що оперативники обласного управління захисту економіки Національної поліції і слідчі Київської місцевої прокуратури №1 у четвер, 28 вересня, затримали директора філії одного з інститутів Національної академії аграрних наук і його заступника під час отримання хабара в розмірі 25 тисяч гривень.

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27 10 2017 21:53
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