Співробітник НААН України на Вінниччині погорів на хабарі
Чиновник налагодив злочинну схему з реалізації врожаю за заниженою вартістю, яка дозволяла йому отримувати додатковий заробіток, інформує Департамент комунікації Національної поліції.
"У рамках провадження зафіксовано факт вимагання керівником дослідного господарства 5 тис. гривень неправомірної вигоди за укладення договору про реалізацію врожаю за заниженою вартістю", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 27 жовтня, оперативники поліції затримали чиновника у службовому кабінеті під час одержання частини хабара.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що оперативники обласного управління захисту економіки Національної поліції і слідчі Київської місцевої прокуратури №1 у четвер, 28 вересня, затримали директора філії одного з інститутів Національної академії аграрних наук і його заступника під час отримання хабара в розмірі 25 тисяч гривень.
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