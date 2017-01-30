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Співробітник СБУ застрелився у Києві, - ОНОВЛЕННО

У СБУ підтвердили факт вчинення самогубства одним зі своїх співробітників
У неділю, 29 січня, в Києві на вулиці Василенка співробітник Служби безпеки України наклав на себе руки.
Співробітник СБУ застрелився у Києві, - ОНОВЛЕННО Фото: 3rm.info

"Співробітник СБУ застрелився біля будівлі Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Він вистрілив собі у скроню з табельної зброї. Постріл став фатальним для нього", - повідомляє Espreso.TV.

На місце події прибули оперативно-слідча група, військові прокурори Київського гарнізону Центрального регіону України.

Оновлення: Служба безпеки України підтвердила факт вчинення самогубства одним зі своїх співробітників. Як зазначили в прес-службі відомства, звести рахунки з життям чоловік вирішив на побутовому грунті.

"Служба безпеки України висловлює співчуття рідним та близьким свого співробітника, який покінчив життя самогубством. За попередньою інформацією, самогубство сталося на побутовому ґрунті і не пов’язане зі службовою діяльністю", - йдеться у повідомленні.

При цьому зауважується, що слідство за фактом смерті старшого прапорщика веде Військова прокуратура Київського гарнізону.

Нагадаємо, під Світлодарською дугою в зоні АТО 21-річний військовик з Кіровоградської області Олег Стасій покінчив життя самогубством.

 
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30 01 2017 10:11
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