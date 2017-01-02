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Співробітника банку, який вимагав 40 тис. грн за списання кредитного боргу, затримано в Луцьку

Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна
Сьогодні в Луцьку співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції у Волинській області затримали за вимагання та одержання неправомірної вигоди працівника однієї з банківських установ.
Співробітника банку, який вимагав 40 тис. грн за списання кредитного боргу, затримано в Луцьку

Хабарник вимагав та отримав від клієнта банку 40 тис. грн за сприяння у списанні кредитного боргу, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

Зловмисника викрили в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 січня в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.

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01 02 2017 23:41
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