CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні в Луцьку співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції у Волинській області затримали за вимагання та одержання неправомірної вигоди працівника однієї з банківських установ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Співробітника банку, який вимагав 40 тис. грн за списання кредитного боргу, затримано в Луцьку
Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна
Хабарник вимагав та отримав від клієнта банку 40 тис. грн за сприяння у списанні кредитного боргу, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.
Зловмисника викрили в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, 4 січня в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.
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01 02 2017 23:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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