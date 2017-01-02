Співробітника банку, який вимагав 40 тис. грн за списання кредитного боргу, затримано в Луцьку Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна

Сьогодні в Луцьку співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції у Волинській області затримали за вимагання та одержання неправомірної вигоди працівника однієї з банківських установ.

Хабарник вимагав та отримав від клієнта банку 40 тис. грн за сприяння у списанні кредитного боргу, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції. Зловмисника викрили в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна. Нагадаємо, 4 січня в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.

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