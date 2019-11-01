Співробітника МінЖКГ затримали під час отримання $5 тис хабара

За цю суму він обіцяв посприяти у видачі дозволу на оренду приміщення

Поліцейські затримали 28-річного чиновника Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства під час одержання неправомірної вигоди.

"У жовтні минулого року до начальника одного з відділу міністерства звернувся суб'єкт господарської діяльності з надання йому дозволу на оренду приміщення в столиці. Чиновник заявив, щоб вирішити швидко і позитивно це питання, яке розглядає відповідна комісія, потрібно заплатити 5 тис. доларів США. Також він призначив дату і надав ім'я довіреної особи, якій потрібно передати гроші", - повідомляють на сайті Нацполіції Київської області.

Триває досудове розслідування.

Також вирішується питання про оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу і обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що керівника підрозділу одного із райвідділів Головного управління Нацполіції в Одеській області затримали під час отримання хабаря.