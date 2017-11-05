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Співробітника внутрішньої безпеки Нацполіції затримали за "кришування" проституції у Житомирі

Працівники СБУ проводять обшуки у службовому кабінеті поліцейського та за місцем його проживання
У Житомирі за "кришування" проституції затримано співробітника внутрішньої безпеки Національної поліції.
Співробітника внутрішньої безпеки Нацполіції затримали за "кришування" проституції у Житомирі Фото:ssu.gov.ua

"Капітан поліції "виходив" на житомирських повій та пропонував їм захист від кримінальної та адміністративної відповідальності. Зловмисник гарантував жінкам "спокійну роботу під його дахом" за щотижневу винагороду у півтори-дві тисячі гривень", - повідомляє прес-служба СБУ.

При цьому зауважується, що для отримання грошей чоловік залучав посередника. Так, оперативники спецслужби задокументували п’ять фактів отримання спільниками грошей.

"Правоохоронці затримали обох зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у центрі Житомира після передачі їм чергової щотижневої "данини", - уточнюється у повідомленні.

Фото:ssu.gov.ua

Працівники СБУ проводять обшуки у службовому кабінеті капітана, за місцями проживання його та посередника. 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (готування злочину) та ч. 3 ст. 368 (одержання хабаря) Кримінального кодексу України. Невідкладні оперативно-слідчі дії продовжуються.

Фото:ssu.gov.ua

Нагадаємо, суд засудив начальника складу озброєння поліції Київської області, який у березні попався на продажу патронів, до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

 
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11 05 2017 20:16
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