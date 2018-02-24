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Співробітників "Борисполя" відсторонили за порпання в речах пасажирів

Поліція розслідує факт імовірної крадіжки речей пасажирів працівниками аеропорту
Шістьох працівників міжнародного аеропорту "Бориспіль" відсторонили від виконання обов’язків за порпання в речах пасажирів.
Співробітників "Борисполя" відсторонили за порпання в речах пасажирів Фото: ukrinform.ua

Про це повідомила начальниця відділу запобігання корупції та внутрішніх розслідувань аеропорту Марина Фастовець, інформує "Громадське радіо".

"Шість працівників притягнуті до дисциплінарної відповідальності та відсторонені від виконання службових обов'язків наразі", – зазначила Фастовець.

Після публікації відео, яке начебто зафіксувало, як працівники камери прийому та здачі вторинного багажу порпаються у валізах пасажирів, аеропорт провів службове розслідування.

"За висновками службового розслідування даних осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді доган. Матеріали направлено у правоохоронні органи для розгляду питання щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності", – розповіла Фастовець.

Вона зазначила, що аеропорт не може звільнити співробітників без рішення суду.

"Щодо крадіжки – ми такі гучні заяви робити не можемо та й не маємо права. Цей висновок можуть надати лише правоохоронні органи, які зараз досить активно займаються кримінальним провадженням", – сказала співробітниця аеропорту.

Вона пояснила, що працівникам категорично заборонений фізичний контакт зі знайденими речами. Співробітники можуть оглядати речі пасажирів лише під час надходження до кімнати знахідок для детального опису.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в Україні може стати одним аеропортом більше.

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24 02 2018 21:20
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