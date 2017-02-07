Під час затримання співробітників ФСБ біля Криму військовим довелося застосовувати силу
30 червня в районі коси Малої, у Перекопській затоці зі сторони тимчасово окупованої АР Крим до території материкової частини України наблизився катер на повітряній подушці з бортовими розпізнавальними знаками збройних сил Росії, - повідомив військовослужбовець бригади Юрій Ємельянов на своїй сторінці в Facebook.
На відстані приблизно 400 метрів від урізу води, на відстані 200 метрів від берегової лінії спостерігалося мерехтіння кишенькового ліхтаря.
"При просічуванні території коси Малої особовим складом підрозділу приблизно о 01.58. в низині в чагарнику були виявлені невідомі особи, які після застосування прийомів рукопашного бою бійцями були затримані", - повідомив Ємельянов.
За допомогою приладу нічного бачення було знайдено гумовий човен та 2 мобільні телефони та особисті речі в спортивній сумці.
Військовий додав, що службовці Державної прикордонної служби прибули на місце події лише через годину після затримання невідомих осіб.
"Таким чином, бійцями 56 бригади була зупинені заходи країни-агресора з розвідки на території України", - написав Ємельянов.
Нагадаємо, в ніч на 30 червня 2017 року прикордонники Херсонського загонуспільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ РФ. Відтак, Каланчацький суд заарештував співробітники ФСБ на 15 діб.
Прикордонники застерігають, що ФСБ підкидає українцям на кордоні гранати.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа