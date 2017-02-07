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Під час затримання співробітників ФСБ біля Криму військовим довелося застосовувати силу

Службовці Державної прикордонної служби прибули на місце події лише через годину після затримання невідомих осіб
Бійці 56 окремої мотопіхотної бригади в ніч на 30 червня затримали двох співробітників ФСБ РФ на адмінкордоні з окупованим Кримом із застосуванням прийомів рукопашного бою.
Під час затримання співробітників ФСБ біля Криму військовим довелося застосовувати силу Фото: facebook.com/Емельянов Юрий

30 червня в районі коси Малої, у Перекопській затоці зі сторони тимчасово окупованої АР Крим до території материкової частини України наблизився катер на повітряній подушці з бортовими розпізнавальними знаками збройних сил Росії, - повідомив військовослужбовець бригади Юрій Ємельянов на своїй сторінці в Facebook.

На відстані приблизно 400 метрів від урізу води, на відстані 200 метрів від берегової лінії спостерігалося мерехтіння кишенькового ліхтаря.

"При просічуванні території коси Малої особовим складом підрозділу приблизно о 01.58. в низині в чагарнику були виявлені невідомі особи, які після застосування прийомів рукопашного бою бійцями були затримані", - повідомив Ємельянов.

За допомогою приладу нічного бачення було знайдено гумовий човен та 2 мобільні телефони та особисті речі в спортивній сумці.

Військовий додав, що службовці Державної прикордонної служби прибули на місце події лише через годину після затримання невідомих осіб.

"Таким чином, бійцями 56 бригади була зупинені заходи країни-агресора з розвідки на території України", - написав Ємельянов.

Нагадаємо, в ніч на 30 червня 2017 року прикордонники Херсонського загонуспільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ РФ. Відтак, Каланчацький суд заарештував співробітники ФСБ на 15 діб.

Прикордонники застерігають, що ФСБ підкидає українцям на кордоні гранати.

 

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02 07 2017 17:49
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