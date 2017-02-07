Під час затримання співробітників ФСБ біля Криму військовим довелося застосовувати силу

30 червня в районі коси Малої, у Перекопській затоці зі сторони тимчасово окупованої АР Крим до території материкової частини України наблизився катер на повітряній подушці з бортовими розпізнавальними знаками збройних сил Росії, - повідомив військовослужбовець бригади Юрій Ємельянов на своїй сторінці в Facebook.

На відстані приблизно 400 метрів від урізу води, на відстані 200 метрів від берегової лінії спостерігалося мерехтіння кишенькового ліхтаря.

"При просічуванні території коси Малої особовим складом підрозділу приблизно о 01.58. в низині в чагарнику були виявлені невідомі особи, які після застосування прийомів рукопашного бою бійцями були затримані", - повідомив Ємельянов.

За допомогою приладу нічного бачення було знайдено гумовий човен та 2 мобільні телефони та особисті речі в спортивній сумці.

Військовий додав, що службовці Державної прикордонної служби прибули на місце події лише через годину після затримання невідомих осіб.

"Таким чином, бійцями 56 бригади була зупинені заходи країни-агресора з розвідки на території України", - написав Ємельянов.