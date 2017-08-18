Співробітників Київської митниці підозрюють у заподіянні збитків державі на суму понад 200 млн грн, - ДФС

Митники навмисно вказували неправильні коди при імпорті товарів для заниження їх вартості

Підрозділами внутрішньої безпеки ДФС при процесуальному керівництві ГПУ в рамках кримінального провадження, відкритого за фактами зловживань з боку співробітників Київської міської митниці ДФС

Проведено документування діяльності злочинного угруповання, до складу якої увійшли працівники підрозділів Київської міської митниці та представники ряду суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Одеського та Київського регіонів. Про це повідомила прес-служба ДФС.

"Зокрема, зазначеними особами за попередньою змовою здійснювався імпорт товарів широкого споживання за заниженою вартістю із зазначенням неправильних кодів УКТЗЕД. За попередньою оцінкою, сума збитків, завданих державі тільки від початку 2017 року, склала понад 200 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У ході одночасного проведення 19 обшуків у приміщеннях митних постів "Столичний" і "Святошин" Київської міської митниці ДГФС, а також на території Одеського регіону (зокрема, в бізнес-центрі "Сонячний"), вилучено печатки підприємств-нерезидентів, реквізити яких використовували для прикриття протиправної діяльності, документи та інші носії інформації.

"Вилучені докази повністю підтверджують наявність злочинного умислу і причетність фігурантів кримінального провадження до фальсифікації документів при митному оформленні", - зазначили у відомстві.

Крім того, при спробі провести митне оформлення за заниженою митною вартістю затримано дев'ять контейнерів з товаром "Тканина". Розглядається питання щодо вилучення й арешту.

У відомстві підкреслили, що причетність співробітників митниці до протиправних дій шляхом надання суб'єктам підприємництва незаконних переваг підтверджено матеріалами службової перевірки, раніше проведеної Головним управлінням внутрішньої безпеки ДФС.

Нагадаємо, раніше начальника митного поста на Львівщині спіймали на хабарі.