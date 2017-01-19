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Співробітників Запорізької прокуратури затримали за збут та вживання наркотиків, - Луценко

Підозрюваним загрожує ув'язнення на декілька років
Правоохоронці затримали двох співробітників Запорізької місцевої прокуратури за підозрою в незаконному обороті наркотиків.
Співробітників Запорізької прокуратури затримали за збут та вживання наркотиків, - Луценко Юрій Луценко. Фото: Обозреватель

Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Генеральна інспекція спільно з департаментом економіки ГПУ затримали збувача і споживача наркотиків, якими були працівники місцевої прокуратури Запорізької області. Пару років за ґратами допоможе усвідомити неможливість поєднувати ведення кримінального провадження та наркотичних "доріжок", - повідомив генпрокурор.

Нагадаємо, що взято під варту одного із керівників фермерського господарства, який причетний до розкрадання майна Державної продовольчо-зернової корпорації України.

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19 01 2017 10:15
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