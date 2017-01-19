НОВИНИПравоохоронці затримали двох співробітників Запорізької місцевої прокуратури за підозрою в незаконному обороті наркотиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Співробітників Запорізької прокуратури затримали за збут та вживання наркотиків, - Луценко
Підозрюваним загрожує ув'язнення на декілька років
Юрій Луценко. Фото: Обозреватель
Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Генеральна інспекція спільно з департаментом економіки ГПУ затримали збувача і споживача наркотиків, якими були працівники місцевої прокуратури Запорізької області. Пару років за ґратами допоможе усвідомити неможливість поєднувати ведення кримінального провадження та наркотичних "доріжок", - повідомив генпрокурор.
Нагадаємо, що взято під варту одного із керівників фермерського господарства, який причетний до розкрадання майна Державної продовольчо-зернової корпорації України.
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